Atraparon a un joven y secuestraron estupefacientes

• El procedimiento se realizó durante patrullajes en cercanías de la Plaza Santa Teresita

El personal de la Subcomisaría Tatané apresó a un sujeto con marihuana durante acciones preventivas, en inmediaciones a la Plaza Santa Teresita de esta localidad.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:15 horas de este jueves, cuando los policías identificaron al sospechoso durante recorridas preventivas sobre la Ruta Provincial N° 1.

Al ser interceptado, los uniformados encontraron entre sus pertenencias un envoltorio que contenía una sustancia vegetal, presumiblemente marihuana.

Ante esta situación, tomó intervención el personal de Drogas Peligrosas y se trasladó al individuo hasta la dependencia policial, donde ingirió en forma repentina el contenido de un envoltorio con una sustancia blanquecina.

La situación motivó la inmediata asistencia del personal médico para resguardar su estado de salud.

Luego se examinó la sustancia secuestrada y el personal especializado de la Policía determinó que se trataba de marihuana.

El detenido quedó alojado en una de las celdas de la dependencia policial y a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen.