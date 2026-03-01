Clorinda: Retuvieron a una adolescente y recuperaron joyas de oro y plata

• El ilícito se registró en el barrio 300 Viviendas de la segunda ciudad

Integrantes de la Brigada de Investigaciones del Comando Patrulla Seguridad Urbana Clorinda atraparon a una joven y recuperaron joyas de oro y plata en un rápido despliegue investigativo.

El caso se registró el jueves último alrededor de las 11:45 horas en una vivienda de la calle Francisco Ramírez del barrio 300 Viviendas de la ciudad de Clorinda.

Al lugar fueron los efectivos de la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera, donde recibieron la denuncia e iniciaron una causa judicial por delito de Hurto con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de Clorinda.

De inmediato, los investigadores de la Brigada iniciaron las tareas de campo en el barrio, trabajo que los llevó a identificar a una joven de 17 años como presunta autora del ilícito.

Luego, en la vía pública lograron retener a la adolescente y recuperar las joyas denunciadas como sustraídas, entre ellas varios anillos de oro y plata, cadenas y pulseras.

En consecuencia, labraron las actuaciones procesales con la participación de la Delegación de Policía Científica, que documentó el procedimiento.

En la unidad operativa, las joyas fueron reconocidas por la denunciante, en tanto la menor fue entregada a sus progenitores en carácter de guarda tutelar, quedando todo en manos de la justicia provincial.



