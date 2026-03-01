La ilusión de la visibilidad: cuando la política se olvida de ser auténtica

En tiempos donde todo se mide en likes y visualizaciones, la dirigencia enfrenta un desafío clave: reconstruir la confianza desde la coherencia y la identidad.

En un contexto atravesado por la inmediatez, la sobreinformación y la multiplicidad de formatos, la comunicación política enfrenta un desafío central: recuperar la autenticidad como eje de validación del mensaje.

Hoy, gran parte de la dirigencia parece atrapada en una lógica de repetición de patrones. Redes sociales que imitan fórmulas, contenidos diseñados para captar segundos de atención, recorridas mostradas en fragmentos breves con música de fondo. Se privilegia la forma por sobre el contenido, el impacto visual por sobre la construcción de sentido. En ese escenario, lo auténtico deja de ser lo habitual y pasa a ser lo excepcional.

Existe además una preocupación creciente por cumplir con determinadas reglas no escritas del “buen funcionamiento” en redes: tiempos, formatos, estilos. Sin embargo, en ese intento de encajar, se pierde lo esencial. Antes de mostrar qué se hace, la política debería volver a responder preguntas básicas: quién soy, qué quiero, qué defiendo y qué no estoy dispuesto a aceptar.

La consecuencia es clara: vemos más de lo que hacen los dirigentes en su día a día que de lo que piensan o representan. La acumulación de imágenes reemplaza a la construcción de identidad.

A esto se suma otro fenómeno: la obsesión por las métricas. El seguimiento permanente de los “me gusta”, las visualizaciones y la comparación constante con otros candidatos. Se instala la idea de que el volumen digital define el peso político.

Pero la realidad muestra otra cosa. Existen candidatos con cientos de miles de seguidores que no logran traducir esa visibilidad en votos. Y ahí aparece una verdad que incomoda, pero ordena: que te sigan o que te vean no significa que te elijan.

Porque el voto no se construye solo con alcance, sino con confianza. Y la confianza no nace de un algoritmo, sino de la coherencia, la claridad y la autenticidad.

Volver a la fuente —a la identidad, a las convicciones, al propósito— ni siquiera parece estar en agenda. Y ese es un error estratégico. Porque el descreimiento de la ciudadanía, tanto en jóvenes como en adultos, no solo responde a contextos económicos, sino a una política que muchas veces no logra mostrarse genuina.

Cuando la política no transmite con claridad quién es y para qué está, en lugar de acercar, aleja.

Recuperar la autenticidad no implica renunciar a las herramientas modernas de comunicación, sino utilizarlas con sentido. Significa alinear mensaje, identidad y acción. Volver a construir desde lo que se es.

En un tiempo donde todo parece medirse en segundos, lo verdaderamente transformador sigue siendo lo mismo de siempre: ser creíble.

Liliana Dorrego

Comunicadora social y analista política



