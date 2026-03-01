Ibarreta: Cuando la Salud es un derecho y no un número en rojo

En un contexto nacional donde el sistema sanitario parece desmoronarse bajo la lógica del recorte, Formosa refuerza sus trincheras. Bajo el liderazgo de la Dra. Vívian González, el Hospital de Ibarreta inició un ciclo de charlas que no solo hablan de medicina, sino de dignidad, justicia y resistencia social.

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El aire en Ibarreta se siente distinto. Hay una mezcla de esperanzas. Mientras las noticias que llegan desde los despachos nacionales hablan de "gastos que podar" y de una Argentina que le da la espalda a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el corazón del Distrito Sanitario III la orden es otra: invertir, abrazar y proteger.

La Dra. Vívian González, jefa del Distrito y directora del Hospital local, lo tiene claro. No se trata solo de entregar un medicamento; se trata de sanar el tejido social. Por eso, en este Mes de la Mujer, el hospital se transformó en un aula de conciencia, un refugio donde las palabras se convierten en herramientas de transformación.

Encuentro para romper el silencio

Ayer, el silencio se rompió con la fuerza de la Ley. La Ley de Género 26.485 dejó de ser un texto frío en un boletín oficial para convertirse en un mapa de supervivencia. La charla sobre Violencia de Género, que contó con la presencia de la Comisaria, 2do Jefe, Malvina Estigarribia y la Comisaria, delegada de la Oficina de Violencia de Género, Verónica Viviana Rolón, no fue un trámite administrativo. Fue un acto de soberanía sobre el propio cuerpo y el destino.

"Estas charlas son el puente hacia una sociedad más justa. Educamos para prevenir el acoso, para promover la igualdad y para que ninguna mujer se sienta sola frente al desafío de su propio contexto", enfatizó la Dra. González, con la mirada puesta en un horizonte de equidad.

Un equipo multidisciplinario en la línea de fuego

La propuesta no se agota en un solo tema. Es un ciclo integral que recorre los laberintos de la psicología, la asistencia social y la nutrición. Figuras como la Lic. Brenda Bula, la Lic. Rocío Agüero y la Lic. Celeste Almirón forman parte de este despliegue que entiende a la mujer como un ser integral: social, familiar y psicológicamente activo.

Dos modelos, dos realidades

La nota más aguda de la jornada la dio el contraste inevitable. Resulta imposible ignorar el abismo que separa dos visiones de mundo. Por un lado, una gestión nacional que parece entender la salud como una carga financiera, retirando al país de organismos internacionales y desfinanciando programas vitales.

Por el otro, el “Modelo Formoseño” que, en tiempos de escasez, elige la inversión estratégica. Mientras allá se recorta, aquí se capacita. Mientras allá se deserta, aquí se ratifica que la salud es un derecho humano innegociable.

En Ibarreta, la salud pública no es un gasto que se debe podar, es la semilla de una provincia que se niega a retroceder. Porque cuando el Estado se retira, el ciudadano queda huérfano; pero cuando el Estado invierte, como lo hace Formosa, la comunidad florece.



