Invitan a la Carrera Azul por el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo

Será de participación libre y gratuita en el marco de las actividades por el aniversario de la Fundación de Formosa.

En comunicación con AGENFOR, la presidenta de la Asociación “Camino Azul” - TEA Formosa, Florencia Santa Cruz, convocó a la población a participar de la Carrera Azul el próximo 8 de abril, a las 17:30 horas, en el Paseo Costanero Vuelta Fermosa, bajo el lema “La inclusión empieza en vos”, en el marco del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo que se conmemora cada 2 de abril.

Esta actividad, de acceso libre y gratuito, de 1K y 5K, está organizada por dicha Asociación en coordinación con la Fundación para la Asistencia Solidaria y el apoyo del Gobierno provincial; y, las personas interesadas en participar, pueden inscribirse a través de un link que estará disponible en las redes sociales de TEA Formosa o ese mismo día antes de iniciar la competencia.

“Estábamos hablando con las madres de la Asociación todo lo que hemos logrado a nivel provincia, en todos estos años que llevamos, 13 años concientizando y hablando de autismo; y recordábamos cuando recién comenzábamos todo lo que nos faltaba, íbamos a los lugares a hablar de autismo y nadie tenía idea de lo que era esta condición”, recordó.

Y añadió: “Hoy en día nosotros vamos y ya con sólo la palabra más de uno dice yo tengo a mi sobrino, yo tengo a mi amigo, mi hijo tiene a su compañero. Entonces las personas saben de qué se trata, se conoce más; y eso también nos empuja a seguir trabajando y concientizando sobre esta condición”.

En ese sentido, la referente puso en valor el acompañamiento desde el Estado provincial y consideró que “lo importante es trabajar en conjunto”, al mismo tiempo que lamentó que “eso falta en muchas provincias”.

“Siempre hablamos y estamos en contacto con otras provincias y la verdad que no muchas tienen el acompañamiento que tenemos nosotros, que si hay algún problema, tenemos la posibilidad de ir, sentarnos, hablar y poder solucionar”, indicó.

Y aclaró que, si bien “no todo está resuelto, sí estamos encaminados y trabajando para que las personas con autismo puedan tener una mejor calidad de vida”, por ello, insistió, “son tan importantes estas fechas como el 2 de Abril”.

En esta oportunidad, explicó Santa Cruz, al coincidir el día con el Jueves Santo, “pasamos la actividad para el 8 de abril”, coincidiendo con el aniversario de la fundación de Formosa por lo que, aseguró, “vamos a hacer un gran evento”.

“Es una manera también de concientizar, porque tenemos muchas familias que nos dicen: yo recién tengo el diagnóstico, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hago para conseguir el turno? ¿Cómo hago para hacer esto? Y ese día contamos, por ejemplo, la Junta Evaluadora para lo que es el Certificado Único de Discapacidad, están los hospitales, hay muchas familias que no saben que el Hospital de la Madre y la Mujer cuenta con un servicio que es de diagnóstico y seguimiento”, desarrolló.

Además de garantizar que, durante la jornada del 8 de abril, estarán presentes todas las instituciones que trabajan en la provincia de forma gratuita como también los centros privados, con el fin de que las familias que tuvieron un diagnóstico reciente puedan dispersar sus dudas e informarse sobre lo que precisen.

Cuándo consultar

En otro orden, la Presidenta de la Asociación, ratificó que “el autismo no es una enfermedad” sino “una forma distinta que tienen de percibir el mundo” por lo que, remarcó, “cada persona dentro del espectro necesita oportunidades, apoyo y sobre todo mucha empatía”.

“Lo primero que yo debo hacer cuando noto de que mi hijo, por ejemplo, a los 1 o 2 años no me mira, no tiene ese contacto visual, que yo le estoy llamando por su nombre y no me hace caso, que pareciera de que está sordo, de que no escucha, que camina en puntita de pie, que cuando les gusta algo empieza a aletear, son pequeñas características que a una madre le puede llamar la atención, tiene que ir automáticamente al pediatra y comentar qué es lo que está viendo de su hijo”, detalló.

Y ahondó: “El pediatra ahí le hace la derivación a un neurólogo y el neurólogo ahí otra vez hace derivación depende lo que el niño necesita: a la psicóloga, a la fonoaudióloga, porque hay chicos que todavía tienen 3, 4, 5 años y no tienen desarrollado el lenguaje, Terapia Ocupacional”.

Luego, continuó, el neurólogo recauda información y recién “se hace un diagnóstico”, es decir, “yo no puedo diagnosticar a mi hijo porque no me hace caso, no me mira o no socializa” sino que “lleva una serie de procesos para llegar a un buen diagnóstico”.



