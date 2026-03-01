Juárez: Recuperaron una motocicleta durante una rápida intervención

• El delincuente se vio acorralado y dejó el rodado a los pocos metros del lugar del ilícito

Integrantes del Comando Radioeléctrico Operativo y de la Comisaría de Ingeniero Juárez, pertenecientes a la Unidad Regional Seis (UR-6), recuperaron una motocicleta que había sido sustraída frente al Hospital Eva Perón de la mencionada localidad.

El hecho ocurrió el jueves último, cerca de las 21:15 horas, cuando un joven de 25 años denunció la sustracción de una Honda XR, blanca y negra.

En forma rápida, los policías desplegaron un amplio operativo de búsqueda en la zona y hallaron la moto a escasa distancia del lugar, que fue abandonada por el malviviente al verse cercado por los investigadores.

Según las averiguaciones, el presunto autor sería un individuo conocido por sus antecedentes delictivos, que sería detenido en la brevedad.

A todo esto, el rodado fue secuestrado de manera preventiva y trasladado hasta la dependencia policial, donde permanece a disposición de la Justicia provincial.

CASO ESCLARECIDO

Retuvieron a una adolescente y recuperaron joyas de oro y plata

• El ilícito se registró en el barrio 300 Viviendas de la segunda ciudad

Integrantes de la Brigada de Investigaciones del Comando Patrulla Seguridad Urbana Clorinda atraparon a una joven y recuperaron joyas de oro y plata en un rápido despliegue investigativo.

El caso se registró el jueves último alrededor de las 11:45 horas en una vivienda de la calle Francisco Ramírez del barrio 300 Viviendas de la ciudad de Clorinda.

Al lugar fueron los efectivos de la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera, donde recibieron la denuncia e iniciaron una causa judicial por delito de Hurto con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de Clorinda.

De inmediato, los investigadores de la Brigada iniciaron las tareas de campo en el barrio, trabajo que los llevó a identificar a una joven de 17 años como presunta autora del ilícito.

Luego, en la vía pública lograron retener a la adolescente y recuperar las joyas denunciadas como sustraídas, entre ellas varios anillos de oro y plata, cadenas y pulseras.

En consecuencia, labraron las actuaciones procesales con la participación de la Delegación de Policía Científica, que documentó el procedimiento.

En la unidad operativa, las joyas fueron reconocidas por la denunciante, en tanto la menor fue entregada a sus progenitores en carácter de guarda tutelar, quedando todo en manos de la justicia provincial.







