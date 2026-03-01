En la Escuela Especial N° 1 elaboraron roscas de Pascuas en jornada especial organizada por el PAIPPA

Se trata de una actividad de capacitación impulsada por el Instituto PAIPPA, mediante un convenio con dicha institución de la ciudad capital, donde se brinda valor agregado a la materia prima local. Cabe destacar que acompañaron la jornada autoridades educativas de la provincia de Formosa.

En ese contexto, en la mañana de este viernes 27, y teniendo en cuenta la festividad de la Semana Santa, la responsable del Programa Valor Agregado del Instituto PAIPPA, Lara Candía, informó que brindaron una capacitación desde el área a quienes asisten a la Escuela Especial N° 1, “con respecto a la elaboración de roscas de Pascuas a los fines de que después la repliquen en sus casas o también comercializar estos productos”.

Además recordó que en las capacitaciones, denominadas especiales, “justamente se enseñan a preparar el pan de dulce y las roscas de Pascuas, esto en Navidad y Semana Santa respectivamente”, y subrayó que “las familias también participan siempre de estos eventos”, por eso, “estamos muy contentos”.

Aparte de llevar adelante estas actividades, también el Programa Valor Agregado se encarga de transformar la materia prima y poder conservar el alimento. “Para ello, utilizando la materia prima de los productores formoseños, se elaboran mermeladas, pickles, escabeches, entre otros productos. De esa manera, se les da un valor agregado aplicando las buenas prácticas de manufactura para que se pueda conservar ese alimento”, destacó.

Por su lado, la directora de la Escuela Especial N° 1 Mirta Gómez marcó la importancia de este evento especial gestionado a través de un convenio suscripto entre la institución y el Instituto PAIPPA, mediante el cual se trabaja con la modalidad de Educación Especial.

Es decir que “cada año el organismo impulsa este tipo de jornadas de capacitaciones” a las que calificó de ser “hermosos talleres”, donde se brindan conocimientos a la comunidad educativa del lugar.

Por último, puso en relieve que el establecimiento “cuenta con toda la maquinaria esencial para realizar una producción grande, para lo cual el PAIPPA les brinda los insumos básicos a la vez que capacitan a las familias”.







