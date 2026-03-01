Formosa: Avanzan acciones para fortalecer el trabajo rural y las buenas prácticas laborales

En el marco del Operativo RuralES RENATRE, se desarrollaron en la provincia de Formosa una serie de actividades orientadas a fortalecer el trabajo registrado, mejorar las condiciones laborales y promover buenas prácticas en el sector rural.

Durante la jornada, se llevó adelante una reunión en Casa de Gobierno con el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, y el ministro de la Producción y Ambiente, Lucas Federico Rodríguez. En el encuentro se abordaron temas centrales como la promoción del trabajo registrado, la fiscalización laboral, la mejora de las condiciones de trabajo y la prevención y erradicación del trabajo infantil y la trata laboral en el ámbito rural.

Asimismo, se realizó un importante encuentro con productores en el salón de la Sociedad Rural de Formosa, donde se analizó la situación actual de la actividad rural en la provincia. En este contexto, se presentó la Certificación Empresarial de Prácticas Laborales Sostenibles (PLS) y el Programa Empleo Rural (PER), herramientas clave para fortalecer el desarrollo del sector.

Cabe destacar que la Sociedad Rural de Formosa se convirtió en la primera entidad certificada en PLS, marcando un hito que refuerza el compromiso con el trabajo registrado y las buenas prácticas laborales.

En el marco de estas acciones, también se firmó un convenio para el desarrollo de futuras capacitaciones conjuntas, con el objetivo de seguir fortaleciendo al sector rural.

La jornada concluyó con una charla colaborativa sobre “Identificación Individual Electrónica”, que contó con la participación del Dr. Facundo Galvani, representante del SENASA.

De las actividades participaron el presidente del RENATRE, Abel Guerrieri; los directores José Voytenco y Carolina Llanos; la gerenta general Sol Henchoz; junto a autoridades provinciales y representantes del sector, entre ellos Karina Vega, Natalia Sánchez Jauregui, Celso Coronel, Alfredo Maglietti y Alberto Dansey.

Estas acciones reafirman el compromiso institucional con la transparencia, la promoción del trabajo digno y la mejora de la calidad de vida de los trabajadores y productores rurales en toda la provincia de Formosa.



