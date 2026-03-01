Jornada integral de vacunación y promoción de la salud en la comunidad originaria Teniente Fraga
Fue amplia la participación de los vecinos que se acercaron hasta el centro de salud para completar los esquemas de vacunas de calendario y la dosis antigripal 2026. También participaron de actividades de las áreas de salud mental y nutrición.
El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, llevó adelante una jornada integral en el centro de salud de Teniente Fraga, ubicada en la zona oeste del territorio, destinada a completar esquemas de vacunación en personas de todas las edades que viven en esa comunidad.
Durante la actividad, se convocó a las familias a acercarse para recibir las vacunas incluidas en el Calendario Nacional, con el objetivo de poner al día las dosis correspondientes según cada etapa de la vida y condiciones particulares de salud.
Al respecto, el director del centro sanitario, el licenciado Ángel Ortega, explicó que “se convocó a las familias a que se acerquen a recibir las distintas vacunas que están incluidas en el calendario para que puedan completar los esquemas”. Y debido a que ya está activa la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 “se puso el foco en la aplicación de esta vacuna a los grupos de riesgo”.
En ese sentido, detalló que fueron aplicadas “40 dosis de antigripal” destinadas a embarazadas, puérperas, lactantes, niños pequeños y adultos mayores de 65 años.
“Estamos muy contentos de que nuestros vecinos se hayan venido a vacunarse contra la gripe para que puedan estar inmunizados antes de la llegada de los días más frescos y fríos, previniendo las complicaciones que esta enfermedad puede ocasionar en los grupos más vulnerables”, subrayó.
La jornada incluyó además un taller coordinado por el consultorio de psicología, orientado a niñas y niños, donde se generó un espacio lúdico y de aprendizaje sobre las emociones. A través de actividades de dibujo y pintura, los participantes trabajaron en el reconocimiento y la expresión emocional.
Ortega recordó que el Servicio de Psicología brinda atención semanal a pacientes de todas las edades mediante turnos programados, ofreciendo de este modo un abordaje integral de la salud.
Por otra parte, el equipo de nutrición acompañó la actividad con atenciones y recomendaciones a los pacientes, haciendo hincapié en la importancia de mantener una alimentación saludable y hábitos que contribuyan a una mejor calidad de vida.
Finalmente, el director remarcó que el equipo de salud de Teniente Fraga trabaja de manera permanente para monitorear el estado de salud de la población y dar respuestas oportunas a las demandas, articulando la atención con el Hospital Distrital de Ingeniero Juárez y los demás efectores que integran la red sanitaria provincial.