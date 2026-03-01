Detallaron las obras del nuevo acceso al puerto de cargas y el terraplén

Todas las intervenciones que se están materializando en esa zona de la Capital “tienen la total seguridad de que no van a afectar la integridad de las defensas ni van a provocar ningún inconveniente”, se enfatizó.

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), el ingeniero Javier Caffa, encabezó una reunión con vecinos de los barrios capitalinos Lote 4 y San José Obrero, donde brindó detalles sobre las obras del nuevo acceso al puerto de cargas de Formosa, así como la optimización y el ensanche de las defensas con la construcción de un terraplén.

“Hemos convocado a los vecinos de los barrios Lote 4 y San José Obrero para explicarles la obra que se está construyendo, que es el acceso al puerto de cargas de la ciudad de Formosa, con un nuevo terraplén que va paralelo a las defensas, las cuales se van a ensanchar, y también hay obras de desagüe pluvial que se tienen previstas con puertas y cámaras de carga”, indicó el funcionario al dialogar con AGENFOR.

En ese sentido, ante trascendidos, les recalcó a los vecinos “se queden tranquilos”, ya que todas las intervenciones que se están materializando “tienen la total seguridad de que no van a afectar la integridad de las defensas ni van a provocar ningún inconveniente”.

Señaló que “ellos se preocuparon al ver que se estaba trabajando en el terraplén de defensa”, puntualmente en la ejecución de alcantarillas, ante lo cual convocaron dicha reunión para “explicarles con los planos y las memorias descriptivas de esta obra”, así como también todo el material de las que “se vienen ejecutando en todo el anillo de defensas de la ciudad y en las estaciones de bombeo”, teniendo en cuenta que se trata de “un plan integral de intervención” destinado a proteger “a toda la ciudad capital”.

Precisó que, por un lado, “está en ejecución un nuevo terraplén que le va a permitir acceder al puerto de cargas a todo el movimiento de camiones que va a haber desde el Polo Científico y Tecnológico”, donde avanza la construcción de “Fermosa Biosiderúrgica”.

Dicha planta, una vez que comience a operar, producirá unas 144 mil toneladas de arrabio verde, el mineral utilizado en la fabricación de acero y derivados del hierro, las cuales tendrán como destino el puerto de cargas de Formosa para luego ser exportadas.

Asimismo, “se reforzarán las defensas”, ensanchándolas, “porque del ancho que tenían ahora pasarán a ser del triple, en unos 30 metros de ancho”, a lo que se agregan “las obras de desagüe pluvial que estamos haciendo y que van a beneficiar a esta zona, drenando las aguas de las precipitaciones”.

“Todo lo que se está ejecutando está calculado y con plena seguridad”, remarcó, al concluir.



