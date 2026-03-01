El Colorado: Avanzan obras clave para mejorar el drenaje y la conectividad vial

El ingeniero Rubén Cáceres, responsable del área de Obras Públicas del Municipio de El Colorado, brindó detalles sobre dos importantes intervenciones que se ejecutan actualmente en la ciudad: la construcción del Cuenco de Retención y el desarrollo de la Avenida 11 de Febrero.

En relación con el Cuenco de Retención, Cáceres explicó la complejidad del sistema de escurrimiento y desagües pluviales de la localidad.

Esta nueva infraestructura se integrará al conjunto de desagües principales, secundarios y cunetas existentes, desempeñando un rol fundamental para mitigar los efectos de las precipitaciones intensas.

El cuenco permitirá retener temporalmente grandes volúmenes de agua, lo que facilitará un escurrimiento controlado y ordenado por las demás vías del sistema, reduciendo significativamente el riesgo de anegamientos en zonas urbanas.

Paralelamente, avanzan los trabajos en la Avenida 11 de Febrero, una arteria de aproximadamente 4.000 metros de longitud que conecta directamente con la Ruta Nacional Nº 1 y sirve como salida hacia la zona del arco.

Esta obra busca mejorar la circulación vehicular, potenciar la conectividad interna y facilitar el acceso a sectores estratégicos de la ciudad.

De esta forma, el Municipio de El Colorado, bajo la gestión del intendente Mario Brignole, continúa ejecutando obras de infraestructura con recursos propios, a pesar del contexto de crisis económica nacional.

Estas intervenciones responden a necesidades concretas de los vecinos y contribuyen al desarrollo y la calidad de vida en la comunidad.











