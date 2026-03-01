Estanislao del Campo: Lo aprehendieron por realizar amenazas con un revólver y embestir con su moto a un policía

• El inadaptado se resistió e intentó darse a la fuga

Efectivos de la Comisaría de Estanislao del Campo detuvieron a un hombre de 23 años por causar disturbios en el barrio Alberdi, proferir amenazas con un arma de fuego y atropellar con su motocicleta a un policía.

El hecho ocurrió el lunes último, cerca de las 23:15 horas, cuando personal policial acudió a un requerimiento a través de la línea de emergencias 101, por la violenta actitud de un individuo que causaba molestias en una casa y estaba armado con un revólver.

Al llegar al lugar, los policías observaron a un hombre al mando de una motocicleta tipo 110 cilindradas que intento darse la fuga al advertir la presencia policial.

En ese momento, el sujeto embistió a un uniformado, perdió el equilibrio de su moto y cayó al suelo.

Lejos de deponer su actitud, el individuo ofreció resistencia e intentó disparar con un arma de fuego, por lo que fue necesario hacer uso de la fuerza, en la medida necesaria, para resguardar la integridad física de los policías y reducir al inadaptado.

Durante el procedimiento, se secuestró un revólver calibre 22 y la motocicleta marca Motomel Blitz, en la que se desplazaba.

A todo esto, el policía atropellado fue trasladado al Hospital de Estanislao del Campo, donde permanece en observación.

Por su parte, el aprehendido fue trasladado a la dependencia policial, notificado de su situación legal por los delitos “Atentado y resistencia contra la autoridad, amenazas con arma de fuego, infracción al Código Penal Argentino y lesiones”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia de Formosa.

LAISHÍ

Detuvieron a un individuo y secuestraron bienes vinculados a dos causas judiciales

• Las intervenciones se realizaron en diferentes sectores de la localidad

Efectivos de la Comisaría Misión Laishí aprehendieron a un sujeto y secuestraron diversos objetos de valor sustraídos de una vivienda; mientras que en otro caso se encontró una heladera en un zanjón.

En el primero de los casos, una mujer denunció que desconocidos ingresaron a su vivienda por una ventana de la cocina y sustrajeron un tubo de gas de 10 kilos, dos palas de hierro, un rastrillo y mercaderías.

A partir de la denuncia, los uniformados realizaron averiguaciones que permitieron establecer que los elementos sustraídos estaban en un inmueble de San Francisco del Laishí.

Con la autorización de la propietaria, los policías efectuaron una inspección en el patio trasero, donde hallaron y secuestraron varios de los objetos denunciados, ocultos dentro de un bolso enterrado entre residuos y detuvieron al presunto autor.

En otro procedimiento también incluyó la colaboración de vecinos y permitió secuestrar una heladera abandonada de un zanjón del barrio Tres Eucaliptos, de la mencionada localidad.

El detenido y los bienes recuperados quedaron a disposición de Justicia provincial, mientras continúan las diligencias investigativas para identificar a los demás involucrados en los ilícitos.








