Habrá Ferias Paipperas extraordinarias por Semana Santa

Ofrecerán chivitos del oeste a 6500 pesos el kilo. Será el próximo miércoles 1 de abril.

En diálogo con AGENFOR, la responsable del Área de Comercialización del Instituto PAIPPA, Pamela Moreyra, confirmó que, para Semana Santa, el organismo desarrollará una feria extraordinaria el miércoles 1 de abril con la comercialización de productos cárnicos como el clásico chivito del oeste formoseño.

“La gente ya sabea la dinámica, se mueve muy temprano, vienen a hacer fila prácticamente para poder adquirir su producto cárnico, va a estar al precio de 6.500 pesos por kilogramos”, indicó.

A su vez, aclaró que se venderá una res por familia “así todos tienen la posibilidad de poder llevar este producto cárnico tan esperado, no solamente por el precio, sino por la calidad de la carne”.

“Obviamente que todas las faenas se hacen con las condiciones óptimas, con nuestro matadero frigorífico móvil, que se va a instalar una semana prácticamente para poder traer acá a Formosa Capital”, garantizó.

Y añadió que, además de las Ferias, el programa Soberanía Alimentaria Formoseña también estará vendiendo este chivito al mismo precio.

En otro orden, como cada viernes, el Instituto, concretó una nueva edición de sus tradicionales ferias en los tres puntos fijos que disponen para las mismas: el Polideportivo La Paz, el playón del organismo en Padre Grotti 1040 y el Centro Comunitario del barrio Nueva Formosa.

“Tuvimos una mañana muy movida con muchísima gente que llegó a los lugares desde las 5:30 horas y la participación de productores de Villa Dos Trece, Naineck, Tatané, Herradura, un poco del casco urbano, estas son las localidades que nos están acompañando”, señaló.

Respecto a la producción, la funcionaria detalló que “está empezando a entrar” hojas verdes como acelga, rúcula, cebollita, perejil, como así también mamón, banana, variedad de zapallos, poroto fresco, chaucha, remolacha, mandioca fresca, entre otros.







