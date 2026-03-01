Empleo Registrado: Formosa ha sido unas de las pocas jurisdicciones del país que presentó crecimiento

Al observar el empleo registrado privado en Argentina se puede apreciar que desde la asunción del presidente Javier Milei, 200.941 argentinos han perdido su trabajo hasta diciembre del 2025 (último dato disponible). En este contexto, la mayoría de las jurisdicciones del país presentaron caídas.

En ese marco, desde la Consultora Politiké reflejaron que Formosa fue unas de las pocas jurisdicciones del país que presentó un crecimiento en la variación mensual.

Inscripciones Iniciales de autos y motos

Por otra parte, en el mes de febrero del 2026 las inscripciones iniciales de motocicletas en Formosa experimentaron un aumento del 105,3% en su comparación con el mismo mes del año 2025, siendo de esta manera la cuarta provincia que mayor crecimiento interanual experimentó en el país y en el Norte Grande y primera en la región del NEA.

Por otro lado, al observar las inscripciones iniciales de automóviles en la provincia, se puede apreciar que el mismo fue del 4,5% para el mismo periodo analizado, ubicando a Formosa como la tercera provincia que mayor crecimiento interanual experimento a nivel país y del Norte grande, y primera en la región del NEA.







