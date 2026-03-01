Recambio de luminarias LED en la Plaza 5 de Octubre: 20 nuevos artefactos para mejorar la iluminación y la seguridad

La Dirección de Electrotecnia y Alumbrado Público de la Municipalidad completó el recambio de 20 luminarias convencionales por tecnología LED en la Plaza 5 de Octubre, mejorando sustancialmente las condiciones de iluminación y seguridad para los vecinos y vecinas que utilizan el espacio en horarios nocturnos.

Los trabajos abarcaron la totalidad de los artefactos del predio, reemplazando las viejas luminarias por equipos LED de mayor potencia lumínica, menor consumo energético y mayor vida útil.

Con el recambio, los sectores de la plaza que antes quedaban en penumbra al caer la tarde ahora cuentan con una cobertura de luz uniforme que permite a las familias, a los jóvenes y a los adultos mayores del barrio apropiarse del espacio también de noche, con la tranquilidad de circular en condiciones seguras.

La intervención forma parte del plan de mejoramiento de la iluminación en plazas, plazoletas y espacios verdes de la ciudad que la Dirección de Electrotecnia y Alumbrado Público viene ejecutando dentro de los lineamientos que el intendente Jorge Jofré trazó hacia una ciudad moderna.

El plan contempla avanzar progresivamente sobre todos los espacios públicos de recreación y encuentro, entendiendo que una plaza bien iluminada cambia la dinámica del barrio: los vecinos la usan más, la cuidan más y la sienten como propia.

La gestión de Jofré viene trabajando en esa dirección con el recambio ya concretado en la Plaza Tiago Benjamín Retamozo del barrio 2 de Abril y ahora en la Plaza 5 de Octubre, en un cronograma que durante 2026 y 2027 alcanzará a las plazas y plazoletas de toda la ciudad.







