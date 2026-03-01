Habrá capacitación gratuita sobre Inteligencia Artificial para PyMES y emprendedores

El Gobierno de la provincia de Formosa, en articulación con la Subsecretaría de Desarrollo Económico y la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE), informó que se encuentran abiertas las inscripciones para el curso “Inteligencia Artificial aplicada a PyMEs y emprendedores”, una propuesta de formación diseñada para fortalecer las capacidades del sector productivo local.

La capacitación, de carácter gratuito, será dictada por especialistas del Cluster de Innovación Tecnológica de Formosa, quienes brindarán herramientas prácticas a los emprendedores en el uso de herramientas experimentales de IA de GoogleLabs (con foco en NotebookLM y Mixboard) para optimizar la investigación, la creación de contenido y la productividad de sus negocios.

El curso se desarrollará el 9 y 10 de abril, de 9 a 12 horas, en el galpón “G” del Paseo Costanero y está destinada a emprendedores, empresarios y representantes de pequeñas y medianas empresas que busquen innovar, optimizar sus procesos y adaptarse a los desafíos de la transformación digital.

Esta iniciativa se enmarca en las políticas impulsadas por el Gobierno provincial para promover el desarrollo económico, la innovación y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor.

La ADE indicó que las personas interesadas podrán inscribirse a través del siguiente link: https://forms.gle/6xHvFUzwvx9tU1TVA

Y para más información o consultas, pueden comunicarse vía WhatsApp al 3704329154 o a través de las redes oficiales de la Agencia de Desarrollo Empresarial.



