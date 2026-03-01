De Vido cargó contra “el discurso evasivo” de la Nación ante los aumentos de la energía eléctrica

La Secretaría de Energía de la Nación es la que, por resolución, fija los precios, pero desde la gestión libertaria brindan “un discurso evasivo” que busca deslindarse de esa responsabilidad.

El presidente del directorio de REFSA S.A., el ingeniero Fernando De Vido, aclaró que “ninguna distribuidora del país es formadora de la tarifa eléctrica, porque el eje central de la misma se corresponde con la generación y el transporte”.

En este sentido, explicó que “el 75% de cada 100 pesos que el usuario paga le corresponde a Nación y solo el 25% a las distribuidoras provinciales”. Además, subrayó que “las distribuidoras tienen una actividad extremadamente regulada por la Secretaría de Energía de la Nación, quien, por resolución, fija los precios en cada una de las etapas”.

“El Gobierno nacional tiene un discurso evasivo que busca trasladar las responsabilidades a otros para no hacerse cargo” de los tarifazos, denunció al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y, además “son los que deciden quiénes son los usuarios que pueden o no recibir el subsidio”, añadió.

Y agregó que a partir del 1° de marzo, y por Resolución N° 13 del año 2026, se modifican las bandas de energía (kilowatt-hora) de aquellas familias que pueden ser beneficiarias de una tarifa social.

“Diciembre, enero y febrero, el usuario va a tener 550 kilowatt-hora por mes de tarifa subsidiada, pero a partir de marzo esa cantidad baja a 150 kilowatt, es decir, además de tener un incremento, tendrán un valor menor de kilowatt subsidiado”, lamentó.

Dilucidó que “esto demuestra que hay una falta total de desconocimiento de la realidad de la zona (norte del país) y es por ello que las provincias del Norte Grande, sea cual sea su tinte político, se unieron para solicitar que se mantengan los valores de las cantidades con la energía subsidiada (550 kilowatt)”.

Categórico, reprobó que “los incrementos que ha adoptado la Secretaría de Energía de la Nación están fuera de toda racionalidad”, afirmó.

Advirtió que el Gobierno nacional “ha dolarizado la tarifa de la energía eléctrica”, por lo que todos los costos pasarán a la demanda.

No obstante, recordó que en el orden provincial, a los fines de hacer frente a los sucesivos tarifazos nacionales y la quita de los subsidios, el Gobierno de Formosa mantiene el Programa Esfuerzo Formoseño.

Y recalcó que “ninguna distribuidora provincial es responsable de una política de orden macroeconómico nacional”, concluyó.