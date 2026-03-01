Realizaron 180 ecografías en María Cristina y Lote 8 durante un operativo sanitario

El equipo de ecografistas del Hospital Distrital “Eva Perón” de Ingeniero Juárez llevó adelante una nueva jornada de atención en comunidades del oeste provincial, con ecografías y otras prestaciones de salud.

Este viernes 20, el equipo de ecografistas del Hospital Distrital “Eva Perón” de Ingeniero Juárez concretó un operativo sanitario en las comunidades de María Cristina y Lote 8, donde realizó estudios de diagnóstico por imagen y otras prestaciones de manera gratuita para la población.

Al respecto, el director del hospital, doctor José Fernández, destacó que este tipo de operativos “permite acercar ecografías y otros controles necesarios a las comunidades, sobre todo para el seguimiento de las embarazadas y para detectar a tiempo distintas patologías que requieren atención médica”.

La actividad fue programada y coordinada desde el nosocomio cabecera del Distrito Sanitario I, permitiendo acercar estos servicios a vecinos de ambas localidades y de comunidades aledañas, sin necesidad de traslados hacia otros efectores.

En cuanto a las prestaciones, en María Cristina se efectuaron 40 ecografías obstétricas y 60 abdominales, además de una extracción y una colocación de dispositivo intrauterino (DIU).

En tanto, en Lote 8 se concretaron 30 ecografías obstétricas y 50 abdominales, totalizando 180 ecografías entre ambos puntos, a lo que se sumaron las intervenciones vinculadas al control de DIU.

Asimismo, Fernández remarcó que estas acciones “favorecen el acceso oportuno a controles y hacen posible organizar con anticipación la derivación de los pacientes que necesitan una atención de mayor complejidad”.

Además de las ecografías obstétricas y abdominales, durante la jornada se llevaron adelante prestaciones vinculadas a la salud sexual y reproductiva, con seguimiento de usuarias de DIU y resolución de los casos que requerían extracción o colocación.

En esa línea, el director subrayó que el trabajo en territorio resulta clave para acercar servicios a las comunidades más alejadas y sostener un abordaje integral, articulado con los efectores locales.