Realizaron 180 ecografías en María Cristina y Lote 8 durante un operativo sanitario
El equipo de ecografistas del Hospital Distrital “Eva Perón” de Ingeniero Juárez llevó adelante una nueva jornada de atención en comunidades del oeste provincial, con ecografías y otras prestaciones de salud.
Este
viernes 20, el equipo de ecografistas del Hospital Distrital “Eva Perón” de
Ingeniero Juárez concretó un operativo sanitario en las comunidades de María
Cristina y Lote 8, donde realizó estudios de diagnóstico por imagen y otras
prestaciones de manera gratuita para la población.
Al
respecto, el director del hospital, doctor José Fernández, destacó que este
tipo de operativos “permite acercar ecografías y otros controles necesarios a
las comunidades, sobre todo para el seguimiento de las embarazadas y para
detectar a tiempo distintas patologías que requieren atención médica”.
La
actividad fue programada y coordinada desde el nosocomio cabecera del Distrito
Sanitario I, permitiendo acercar estos servicios a vecinos de ambas localidades
y de comunidades aledañas, sin necesidad de traslados hacia otros efectores.
En
cuanto a las prestaciones, en María Cristina se efectuaron 40 ecografías
obstétricas y 60 abdominales, además de una extracción y una colocación de
dispositivo intrauterino (DIU).
En
tanto, en Lote 8 se concretaron 30 ecografías obstétricas y 50 abdominales,
totalizando 180 ecografías entre ambos puntos, a lo que se sumaron las
intervenciones vinculadas al control de DIU.
Asimismo,
Fernández remarcó que estas acciones “favorecen el acceso oportuno a controles
y hacen posible organizar con anticipación la derivación de los pacientes que
necesitan una atención de mayor complejidad”.
Además
de las ecografías obstétricas y abdominales, durante la jornada se llevaron
adelante prestaciones vinculadas a la salud sexual y reproductiva, con
seguimiento de usuarias de DIU y resolución de los casos que requerían
extracción o colocación.
En
esa línea, el director subrayó que el trabajo en territorio resulta clave para
acercar servicios a las comunidades más alejadas y sostener un abordaje
integral, articulado con los efectores locales.