García afirmó que “Basualdo miente a los jubilados porque no tiene ninguna gestión real que mostrar”

El titular del PAMI El Colorado, Horacio Ziessenis, anunció un supuesto subsidio de $50.000 para jubilados nacionales de El Colorado que cobran la mínima para hacer frente al aumento en la boleta de luz. Sostuvo que fue un beneficio que habría conseguido Atilio Basualdo y que el monto se acreditaría directamente al haber mensual de los beneficiarios.

Para Hugo García, diputado peronista, lo que hizo Basualdo a través de Ziessenis no es una gestión, sino que “parece una mentira premeditada, ejecutada con la estructura del Estado nacional, usando la desesperación de los jubilados como combustible electoral”.

“No hay ninguna resolución sobre el tema en el Boletín Oficial. Tampoco figura en el sitio de PAMI. No puede tramitarse en ninguna otra localidad de Formosa. Ningún jubilado de Formosa capital, de Clorinda, de Ingeniero Juárez o de Laguna Blanca puede ir a su agencia PAMI a pedir esos $50.000. ¿Por qué? Porque no existe. Acá no hay ninguna gestión. Eso es teatro político con la plata y la esperanza de la gente”, denunció.

Y todavía fue más lejos García y apuntó a otra trampa en el relato de Basualdo y Ziessenis: presentar el aumento de la luz como si fuera una decisión exclusiva de REFSA. “Lo del aumento de la luz no es un problema de Formosa ni de REFSA: es una política nacional del Gobierno de Javier Milei que se aplica en todo el país”, esclareció.

Por ejemplo, en CABA, Edenor y Edesur aumentaron desde febrero de 2026, así como EDET en Tucumán y diferentes distribuidores de la provincia de Buenos Aires. Es decir que “esto pasa en Mendoza, en Córdoba, en Entre Ríos, en Santa Fe, en cada rincón de la Argentina”, en razón de que “los aumentos los fija la Secretaría de Energía de la Nación mediante resoluciones, publicadas en el Boletín Oficial”.

Por consiguiente, dejó en claro que los incrementos “no los decide REFSA. No los decide el gobernador de Formosa ni de ninguna otra provincia. Los decide el Gobierno nacional de Milei, del cual Basualdo forma parte”.

En consecuencia, “los libertarios generan el aumento nacional y mandan acá a un funcionario local a anunciar un subsidio trucho para hacerse el héroe. La hipocresía no tiene límite”, reprobó el legislador provincial.





Por ello, el dirigente peronista no descartó que Basualdo tenga mucha práctica en el arte de hacer aparecer cosas de la nada. “Alguien que arrancó como empleado bancario, fue intendente de Las Lomitas dos períodos y hoy aparece como dueño de tierras, empresas de telecomunicaciones y estaciones de servicio, algo sabe sobre cómo multiplicar lo que tiene. Lo que no termina de cerrar es la aritmética. Pero bueno, quizás es tan bueno para los negocios como dice ser para gestionar subsidios”. Y agregó: “Lástima que a la hora de gestionar para los demás, especialmente, para los jubilados nacionales, la magia no le funciona igual”.

Incluso, García apuntó a la contradicción de fondo: “Los libertarios no piensan en el pueblo. Solo piensan en cerrar un superávit mentiroso que se financia con el bolsillo de los más vulnerables. Aumentan el costo de los combustibles y la energía a nivel nacional, sacan los subsidios, triplican el precio de la boleta de luz y después mandan a Basualdo a anunciar un subsidio que no existe para calmar el malestar que ellos mismos generaron”.

En otras palabras, “aplauden las medidas que nos rompen el bolsillo desde Buenos Aires, y después vienen a mentir diciendo que van a arreglar el problema que generaron”, por ello, acusó a Basualdo de ser “parte del mismo Gobierno que aumentó la luz”, por tanto, él “no puede ser el problema y la solución al mismo tiempo”.

García, en ese sentido, fue categórico “esto no es un malentendido, están dejando que los jubilados siguieran yendo, siguieran haciendo fila, siguieran ilusionándose. Quieren instalar que Basualdo hace algo y es todo mentira. Eso es lo que buscaban. El daño a los jubilados les importa cero”.

Sobre Ziessenis, sostuvo que “no es más que el que pone la cara, el que llena la oficina de jubilados y carga datos en un sistema para un subsidio que no va a llegar nunca. Puede que él también haya sido engañado, o puede que sea un participante consciente de esta mentira. En cualquier caso, es el responsable directo frente a cada adulto mayor que perdió el tiempo yendo hasta PAMI con su carpeta bajo el brazo”.

Por último, el diputado García exigió una respuesta pública. “En vez de mentir, Basualdo tiene que salir a explicarle a cada jubilado nacional, a cada formoseño qué pasó con ese subsidio que Milei eliminó. Tiene que decirles porque con el anterior Gobierno nacional había subsidios y ahora ya no lo hay. Él sabe bien del tema, porque hace unos años, salió a militar el subsidio cuando se decía parte del gobierno de Alberto Fernández”.

“Hoy que se pasó a la vereda del frente tiene que pedirles disculpas por haber usado a los que confiaron en él y por defender a un Gobierno nacional que eliminó los subsidios y triplicó el precio de la energía. Y aunque no lo haga, los formoseños sabemos qué clase de representante es y qué intereses defiende realmente Basualdo”, cerró.



