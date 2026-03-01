La Fundación para la Asistencia Solidaria brindó un taller de cocina “Manos a la Masa Edición Pascuas”

Se enseñó en esta oportunidad a elaborar la rosca de Pascuas a responsables de los distintos Centros Comunitarios de esa Jurisdicción Cinco de la ciudad capital, así como a emprendedores y familias en general, con el fin de posibilitar una salida laboral para todos ellos.

Desde la Fundación para la Asistencia Solidaria “Transformando realidades” (FAS) se impulsa el Programa “Manos a la masa”, que consiste en un taller de cocina, donde, en la jornada del viernes 20, se enseñó la elaboración de las roscas de Pascuas.

Teniendo en presente que se transita la Semana Santa es que se organizó esta edición especial en el barrio Antenor Gauna de la Jurisdicción Cinco de la ciudad de Formosa durante la tarde. Allí se encuentra la sede de la FAS. Cabe destacar que a este evento se invitó a participar a las responsables de los distintos Centros Comunitarios de esa jurisdicción.

El taller de cocina fue dictado por la pastelera Erika Duarte, con el objetivo de que después también ellas “transmitan sus conocimientos y puedan elaborar en forma casera distintos productos a un menor costo”, resaltó la arquitecta Blanca Denis, presidenta de esa institución solidaria.

En ello se hace especial hincapié ante “esta crisis económica nacional”, enfatizó, ya que así se ayuda “a la economía familiar”, a partir de “fomentar la capacitación para un emprendimiento y/o salida laboral”.

La licenciada Antonella Luxen Marain, también integrante de la FAS, por su parte, expresó la importancia que tiene este taller, al marcar que se trata de una iniciativa mediante la cual se fomenta la formación de nuevos emprendimientos.

A partir de abrir la posibilidad a que las emprendedoras y los emprendedores de la zona se sumen a esto y “aprendan a realizar la rosca de Pascuas”, subrayó, acentuando que por ello también se les brindó en esta capacitación información detallada sobre los costos de los ingredientes y los utensilios que necesitarán utilizar.

Para eso se realizó un pormenorizado “análisis de costos y una lista completa de dónde pueden acceder a los ingredientes”, añadió.







