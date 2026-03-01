El municipio ofrece una agenda cargada para el fin de semana

La Municipalidad de Formosa invita a los vecinos y vecinas a participar de una variada agenda de actividades que se desarrollarán durante el fin de semana en distintos puntos de la ciudad. La propuesta incluye iniciativas deportivas, ferias gastronómicas, música, visitas guiadas y actividades al aire libre, todas con acceso libre y gratuito, con el festival de San Patricio como evento principal.

Las actividades arrancan con los paseos en piraguas por el río Paraguay, que se realizarán el sábado a las 16:30 horas con salida desde el Puerto de la Ciudad, una actividad pensada para disfrutar del paisaje y el contacto con la naturaleza.

La agenda del sábado continuará con diversas propuestas, entre ellas “Zumba en tu Ciudad” a las 19 horas en la plaza San Martín, y para los amantes del fútbol, se disputarán las semifinales del Torneo de Fútbol Playa, en categorías masculina y femenina, desde las 19:30 horas en el Complejo Los Iglús.

Además, en el marco del Mes del Compostaje, se llevará adelante la actividad “Convivencia Compostera”, una propuesta abierta al público que busca promover prácticas sustentables en el hogar. El encuentro será el sábado 28 de marzo a las 18 horas en el Centro Cívico Municipal del barrio 2 de Abril, donde se brindarán técnicas e información sobre la importancia del compostaje para el cuidado del ambiente, junto con relatos y experiencias de vecinos que ya aplican estas prácticas en sus hogares.

San Patricio

Por otra parte, para coronar el fin de semana, se llevará a cabo otra edición del festival de “San Patricio 2026”, que se desarrollará los días sábado y domingo desde las 21 horas en el Patio Gastronómico del Paseo Ferroviario. El evento incluirá sectores de conductor designado, espacios para fotos y la participación de artesanos y tatuadores, además de una consigna especial que invita a los asistentes a concurrir disfrazados, ya que habrá premios para quienes se sumen a la temática. Y para acompañar la fiesta estará tocando en vivo el grupo “Perros Cachorrros”, para el deleite de todos los vecinos y vecinas que concurran este gran festival, que ya es considerado un clásico de nuestra ciudad.



