Formosa refuerza acciones para el control de la tuberculosis en el oeste provincial

El Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, llevó adelante esta semana nuevas acciones destinadas a fortalecer el control de la tuberculosis en el oeste del territorio, mediante capacitaciones y supervisiones en terreno.

La actividad fue organizada de manera conjunta entre el Programa Provincial de Tuberculosis y el Programa de Salud Intercultural, y se extendió durante tres días consecutivos, entre el miércoles 18 y el viernes 20 de marzo, con recorridas por centros de salud y hospitales del Distrito Sanitario 1.

En ese marco, los equipos sanitarios recibieron talleres de capacitación y se realizó la supervisión de las atenciones y el seguimiento de pacientes, considerados ejes clave para sostener el control de la enfermedad.

“El primer día estuvimos en el hospital de Ingeniero Juárez, también en el centro de salud del barrio Viejo de esa misma localidad, además del Hospital El Potrillo y el centro de salud Pozo de Masa”, detalló el jefe del Programa Provincial de Tuberculosis, doctor Walter Fuentes.

Asimismo, precisó que el jueves 19 las actividades continuaron en los centros de salud de María Cristina, Lote 8 y El Quebracho, y en el hospital de El Chorro, mientras que el viernes 20 concluyeron en el hospital de Los Chiriguanos.

Durante las jornadas, se abordaron aspectos centrales como el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los pacientes, haciendo hincapié en la importancia de que cumplan con las indicaciones médicas. “Solo si se cumple de forma estricta, la enfermedad puede curarse y se pueden evitar posibles complicaciones y el agravamiento del cuadro”, remarcó el médico.

También se destacó la relevancia de la aplicación de la vacuna BCG como medida preventiva esencial y efectiva, así como el seguimiento de los contactos de pacientes positivos, y los desafíos que enfrentan los equipos de salud en el abordaje de esta patología.

Fuentes subrayó que uno de los principales objetivos del programa es garantizar la capacitación permanente de los equipos de salud, con el fin de optimizar la atención y mejorar el manejo de la enfermedad en todo el territorio.

Finalmente, valoró el desarrollo de la actividad y señaló que fueron “tres días de trabajo intensivo y muy productivo”, que tuvo un positivo balance tanto para los equipos capacitados como para los organizadores, quienes pudieron profundizar el conocimiento sobre el desempeño en terreno del personal de salud local.



