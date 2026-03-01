Amplias expectativas del sector maderero por el proyecto del Centro Tecnológico FABLAB de Pirané

Marcos Giménez es un carpintero que fabrica muebles de algarrobo, aunque “en estos momentos se está incorporando una producción en madera blanca”, indicó al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) sobre las expectativas que genera el avance del proyecto del Centro Tecnológico FABLAB de la ciudad de Pirané.

Esta obra cuenta con el apoyo del Consejo Federal de Inversión (CFI) y el Gobierno de Formosa. Es una planta modelo e innovadora que trabajará con prototipos, que se diseñan utilizando la robótica y tecnología de avanzada. Inclusive ya se realizaron pruebas pilotos.

“Esto a mí personalmente me satisface mucho”, porque “hoy por hoy somos muy pocos los que estamos trabajando con el algarrobo”, expresó al relatar cuál es la realidad del sector en estos momentos.

Sin embargo, “Pirané hace 10 a 15 años atrás era potencia en la industria maderera”, entonces, con este innovador proyecto, al que “las carpinterías pequeñas” fueron invitadas a participar, según indicó, se busca lograr nuevamente eso.

De esa manera, “vamos a volver a tener trabajo, lógicamente, bajo reglas, ya que son diseños a los que tenemos que adaptarnos”, pero remarcó que, sin dudas, esto es “el presente y el futuro”.

También manifestó que el impulso que esto tendrá para el sector de la madera marca a las claras que existe un apoyo real por parte del Gobierno provincial, “porque esto que se proyecta acá es muy importante. A nosotros nos va a favorecer porque son tecnologías que nadie de nosotros tiene en su carpintería”, reconoció.

Y agregó que, entre las posibilidades que les abrirá, está el hecho de que “esta producción se podrá llevar a cualquier parte del país, incluso del mundo porque esa es la idea”.

Por tanto, reiteró con énfasis, con gran expectativa y optimismo, Giménez que el Centro Tecnológico FABLAB “nos ayudará a mejorar nuestra calidad de producción, porque lo que no podemos fabricar nosotros, lo traemos acá y luego lo ensamblamos en la carpintería”.

Por otro lado, se refirió a la firma de convenio referente a la provisión de muebles escolares entre el Gobierno de Formosa, a través de los Ministerios de Economía, Hacienda y Finanzas y de Cultura y Educación, y la Unión Industrial de Formosa (UIF), acentuando que gracias al mismo tiene ya lista “una partida de muebles escolares para entregar”.

“Es el único trabajo rentable del momento para los carpinteros, porque te pagan y tenés después para comprar madera que uno necesita para eso”, señaló, valorando este importante acuerdo que beneficia al sector industrial maderero, impulsado por la gestión provincial hace prácticamente hace 25 años, ininterrumpidamente.

Madera blanca

En otro orden de temas, ahondó en que para trabajar con la madera blanca el secadero “es parte una fundamental, porque si no pasa por ese proceso se achica la espiga, se deforma la madera, mientras que si se pone en el secadero por 15 a 20 días la calidad que logra es muy similar al algarrobo”.

“Además la diferencia de los costos que tiene es mucha, comparado con el algarrobo, y el rinde también, así que, desde donde se mire, la madera blanca es más rentable”, acentuó.

Y añadió, finalmente: “Por eso se la busca potenciar con este proyecto, lógicamente siempre pasando por el secadero”.



