El Centro Ocupacional Inclusivo celebró su 3º aniversario con un fogón comunitario

Con una jornada cargada de alegría y participación, el Centro Ocupacional Inclusivo (COI) celebró su tercer aniversario con un fogón comunitario, al que denominaron “Fogón que abraza”, que reunió a personas con discapacidad, familias y equipos de trabajo.

Del festejo participaron la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, y la directora de Personas con Discapacidad, Susana Jara, quienes acompañaron este espacio que, a lo largo de estos años, se consolidó como un pilar en la promoción de derechos y la inclusión social.

La celebración incluyó números artísticos, representaciones y diversas sorpresas, en un clima familiar y de comunidad que caracteriza al COI desde sus inicios.

Este espacio se posiciona como un ámbito de crecimiento personal y colectivo, centrado en la inclusión, el acompañamiento y el apoyo permanente a las familias.

En este marco, la ministra Giménez destacó la importancia del COI como un espacio de contención y acompañamiento, especialmente en un contexto nacional complejo. “Es un sostén fundamental para las familias, especialmente en este tiempo atravesado por medidas que les han generado angustias e incertidumbre, afectando el acceso a prestaciones básicas, terapias y medicación”, expresó.

Además de su sede central en el barrio Emilio Tomás, el COI cuenta con otros dos anexos en el barrio La Nueva Formosa y en el espacio de acompañamiento comunitario de Mojón de Fierro. En todas ellas se desarrollan talleres abiertos a la comunidad en áreas como gastronomía, expresión artística, deporte adaptado, cuidado personal, accesibilidad digital, carpintería, huerta y jardinería, cerámica y rehabilitación comunitaria.

Estas propuestas no solo brindan herramientas prácticas, sino que también promueven la creatividad, la autonomía y la posibilidad de generar emprendimientos individuales.

Giménez remarcó la decisión política del Gobierno de Formosa de sostener y fortalecer estas políticas públicas inclusivas. “Mientras en otros lugares se han visto obligados a cerrar instituciones como ésta o a cobrar un arancel por servicios como los que brinda el COI, en nuestra provincia se reafirma el compromiso de un Estado presente, que continúa brindando oportunidades y acompañando a uno de los sectores más vulnerados”, subrayó.

En ese sentido, advirtió sobre la situación crítica que atraviesan muchas familias ante la falta de acceso a servicios esenciales y la demora en la implementación de una ley de emergencia en discapacidad. “La respuesta no puede ni debe ser el maltrato constante a las personas con discapacidad y sus familias”, sostuvo.

“Es por ello que celebramos este nuevo aniversario, otro año que nos mantuvo resistiendo unidos y uno nuevo que traerá más oportunidades y la firme defensa de los derechos conquistados”, resaltó.

Por su parte, la directora de Personas con Discapacidad, Susana Jara, explicó que el fogón “representa el calor humano, el acompañamiento, la inclusión y la presencia de un Estado que abraza y genera oportunidades para todos y todas”, y subrayó que “es resultado de un proyecto político como el Modelo Formoseño, que pone en el centro a la persona”.

Actualmente, son 221 las personas, entre niños, adolescentes, jóvenes y adultos, que asisten al Centro Ocupacional Inclusivo.

Jara puso en valor el rol fundamental de las familias. “Sin ellas nada sería posible”, afirmó, al tiempo que reconoció el compromiso de los instructores y del equipo del Núcleo de Educación Permanente y Formación Profesional, con quienes se trabaja de manera articulada y permanente.

Por otra parte, remarcó la necesidad de promover la autonomía y la participación plena. “Apuntamos a que las personas con discapacidad puedan desarrollar mayor autonomía y llevar adelante una vida independiente, brindándoles las herramientas necesarias para interactuar en la comunidad. No se trata solo de adaptarse, sino también de construir una sociedad que elimine barreras y genere entornos verdaderamente inclusivos”, expresó.

“Como Dirección de Personas con Discapacidad y como sociedad, nuestro rol es garantizar condiciones para el ejercicio pleno de derechos, sin barreras ni miradas que limiten”, agregó.

De esta manera, el COI celebró no solo un nuevo año de vida, sino también el fortalecimiento de una política pública que apuesta a la inclusión, la igualdad de oportunidades y el acompañamiento integral de las personas con discapacidad y sus familias.



