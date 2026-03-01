Clorinda: Se esclareció un caso de robo

• Se dio intervención al Juzgado de Instrucción y Correccional en turno

Efectivos de la brigada de investigaciones del Comando Patrulla de Seguridad Urbana detuvieron en Clorinda a un hombre y recuperaron una cámara de fotos, una mochila y un pendrive, entre otros objetos.

El procedimiento se concretó días atrás, en el marco de una causa judicial por robo, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia.

Tras las diversas tareas investigativas, los policías establecieron la identidad del presunto autor, un joven de 26 años, y ubicaron su casa en el barrio San Miguel de la segunda ciudad.

En ese contexto, alrededor de las 12:05 horas el personal policial fue al lugar, aprehendió al joven y secuestró los objetos sustraídos y los puso a disposición de la Justicia provincial.



















