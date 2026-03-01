Ajustan detalles para el acto de aniversario de la fundación de Formosa en el Estadio Cincuentenario

Este viernes 27, autoridades educativas y de otras áreas del Gobierno provincial, así también la Policía provincial e incluso de fuerzas federales, se reunieron durante la mañana en las instalaciones del Estadio Cincuentenario de la ciudad capital, con el fin revisar todos los detalles, considerando el alto número de personas que participarán del acto de promesa de lealtad a la Bandera de la provincia de Formosa.

Esta ceremonia se inscribe en la celebración por el nuevo aniversario de la fundación de Formosa este próximo 8 de abril. En ese marco, la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) dialogó con el ministro de Cultura y Educación, el ingeniero Julio Aráoz, quien dio detalles de esta reunión.

Destacó, además, “esta conmemoración siempre genera emoción”, por lo que “estamos orgullosos” al poder nuevamente “celebrarlo en comunidad y con la alegría que caracteriza a este acto”, al que calificó, sin dudas, “de una fiesta” el aniversario de “un cumpleaños, de un año más de Formosa”.

Para ello, indicó que “hay dos actividades previstas”, por un lado, la que se realizará el martes 7 de abril frente al Museo Histórico y Regional “Juan Pablo Duffard”, que “comenzará media hora antes de la medianoche, que es la Retreta Fundacional”. “Este espectáculo es un encuentro muy sentido para los formoseños y las formoseñas”, acentuó.

Por su parte el miércoles 8, encabezando la jornada el gobernador Gildo Insfrán, a partir de las 8.30 horas será el izamiento de los pabellones en el Mástil Municipal, posterior a ello, será el acto de promesa de lealtad a la Bandera de la provincia de Formosa.

En torno a dicho acontecimiento, el ministro puntualizó que “hay número realmente importante de 4376 alumnos que estarán en condiciones de hacer su promesa de lealtad, ante lo cual se están ajustando todos los detalles de la organización para que esto sea una verdadera fiesta, una celebración a la altura de todos nuestros antecedentes”.

Puesto que esta fecha “ya se ha convertido en un ícono que nos identifica, ya que es el momento de encuentro también con las familias, dado que los niños vienen acompañados por ellas. De modo que estamos muy entusiasmados con todo esto”, aseguró.

Por último, respecto a que a la decisión de que el acto central sea desde hace años en el Estadio Cincuentenario, obedece a “que reúne todas las condiciones” y “nos asegura que cualquiera sea la condición meteorológica lo podamos hacer allí”.



