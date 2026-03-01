En la Casa de la Solidaridad de Villa Dos Trece se aplicó la vacuna antigripal a los adultos mayores de 65 años

Fueron suministradas más de 50 dosis, en un amplio accionar realizado por el equipo de vacunación del hospital de la localidad.

En el marco de la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, puesta en marcha por el Gobierno de la provincia de Formosa desde la segunda semana de marzo, los hospitales y centros de salud de toda la provincia están acercando la vacuna a los domicilios y a distintos espacios de la comunidad.

De ese modo, en la mañana de este miércoles 18 de marzo, el Hospital de Villa Dos Trece desplegó un operativo de vacunación en la Casa de la Solidaridad, donde más de 50 adultos mayores recibieron la vacuna antigripal.

El director del nosocomio, el bioquímico Arturo Bravo, destacó que en toda la provincia “la campaña de vacunación contra la gripe se encuentra a pleno” y tal como se realiza año tras año “está dirigida especialmente a las personas que deben reforzar su sistema inmunológico porque por distintos motivos son más vulnerables”.

Comentó, que la vacuna se está aplicando en el hospital todos los días “tal como se hace con todas las vacunas de calendario”. Además “estamos visitando diferentes instituciones de nuestra localidad para vacunar a la población objetivo”.

En esta oportunidad, los vacunadores se trasladaron hasta la Casa de la Solidaridad “donde funciona un taller denominado ‘Arte y Vida’, al que asisten adultos mayores que, con mucha satisfacción, podemos contar que logramos aplicar más de 50 dosis de antigripal a los que tienen desde 65 años en adelante”.

El profesional remarcó que en la localidad “ya llevamos más de 150 dosis aplicadas a los distintos grupos de riesgo y por supuesto, que día a día seguimos avanzando para que todas las personas que deben recibir esta vacuna puedan acceder a la inmunización y queden protegidos frente a la gripe”.

Mencionó que la vacuna antigripal es fundamental “no solo para nuestros adultos mayores de 65 años, nuestros bebés y niños pequeños, las embarazadas y puérperas, el personal de salud, que son quienes en este momento ya se están vacunando, sino también para aquellas personas con patologías crónicas que seguramente en los próximos días se sumarán a la vacunación porque es otro de los grupos considerados de riesgo”.

Para cerrar, Bravo subrayó que “es una vacuna es sumamente importante, porque si alguna de estas personas que están en los distintos grupos de riesgo se enferma de gripe, evita que avance a estadios más graves como, por ejemplo, una neumonía. También evita otras complicaciones, internaciones, cuadros graves e inclusive fallecimientos”.

“Por lo tanto, el objetivo es cuidar la salud de estas personas a través de la vacunación oportuna y garantizarles una mejor calidad de vida durante la temporada invernal, cuando los virus respiratorios incrementan su circulación y tienen un mayor impacto en la salud de la población”, explicó.



























