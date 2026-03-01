Continúan fortaleciendo los servicios de prevención contra el suicidio

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), puso en funcionamiento el año pasado la línea telefónica gratuita contra el suicidio, con el fin de fortalecer el trabajo preventivo ante esta problemática.

En la mañana de este miércoles 18, el director de Salud Mental y Prevención de Adicciones, el licenciado Marcelo Kremis, llegó con su equipo al Hospital “Cruz Felipe Arnedo” de la ciudad de Clorinda para trabajar con los profesionales del nosocomio, de Gendarmería nacional y la Policía de Formosa, evaluando el desarrollo de las acciones contra el suicidio y la posible articulación con otros espacios gubernamentales para continuar robusteciendo lo que se viene realizando.

Cabe remarcar que este espacio de formación e intercambio permite fortalecer herramientas, unificar criterios de intervención y reafirmar el compromiso interinstitucional frente a situaciones de riesgo.

“Se llevaron a cabo serie de actividades con el fin de potenciar el trabajo preventivo contra el suicidio y en la promoción de la salud mental en general”, declaró el licenciado Kremis en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

En ese sentido, se mantuvo un encuentro con “los psicólogos, trabajadores sociales y psiquiatras que desempeñan en este nosocomio, con el fin de evaluar la marcha de todas las acciones y, a su vez, ver la manera de cómo articular mejor con los distintos recursos provinciales”.

Recordó que desde septiembre del año pasado, la provincia cuenta con la línea telefónica de prevención del suicidio 0800-888-3364, la cual es gratuita y funciona las 24 horas.

En dicha línea “trabaja un equipo de profesionales especialmente preparados para poder brindar orientación, contención y resolver situaciones de crisis, de salud mental y de riesgo suicida”, señaló.

Y agregó que “posterior a la comunicación se les asigna un turno protegido en el hospital, y a aquellos que tuvieron intentos de suicidio, el nosocomio le realiza el seguimiento correspondiente”.

Asimismo, aclaró que “a los pacientes se les asigna los turnos protegidos en el hospital o centro de salud que esté más cerca de su domicilio y que cuente con el profesional que requiere”.

“Dentro de las 24 horas del llamado, se le gestiona un turno para que pueda recibir la atención presencial con el profesional que ya quedará a su cargo y realizará el acompañamiento del tratamiento en el caso que sea necesario”, profundizó.

En el caso de que un paciente necesite tratamiento farmacológico, recibirá la medicación de forma gratuita, recalcó.