Paoltroni acumula multas por desmontes ilegales desde 2017 y se complica su situación judicial

Luego de la condena de la Justicia de Formosa impuesta al senador Francisco Paoltroni, que lo obliga a pagar un monto de 101 millones de pesos por encontrarlo responsable del desmonte ilegal de 112 hectáreas, se conocieron otras multas millonarias que el legislador de La Libertad Avanza (LLA) arrastra desde los años 2017 y 2018 y que hasta la actualidad no han sido pagadas.

En los últimos días, la defensa del senador Francisco Paoltroni, ante el reciente fallo del Juzgado Civil y Comercial N° 6 que lo obliga a pagar las multas impuestas por el Ministerio de la Producción y Ambiente (MPyA) por realizar desmontes ilegales, giró en torno a reclamos de “inmunidad parlamentaria” para protegerse de las sanciones económicas, amparándose en su rol delegislador, y a la “falta de legitimación pasiva”, sosteniendo que no era titular del predio cuando se realizaron los desmontes.

Planteos que fueron rechazados por la Justicia por considerar que lo solicitado no se encuadra en los casos de inviolabilidad de opiniones e inmunidad de arresto contemplados en la Constitución Nacional y, porque en la causa, figura la prueba de su vinculación con el predio.

Los desmontes en Formosa requieren de Permisos de Cambios de Uso de Suelo, están regulados por la Ley 1.660 (Programa de Ordenamiento Territorial), que cumple con la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, y hace obligatorio para productores agropecuarios la presentación de proyectos antes del inicio de la actividad productiva, ante el MPyA.

Estos permisos consisten en declaraciones juradas y fundamentaciones legales y técnicas a evaluar, sobre la actividad primaria que realizarán los productores, bajo qué criterios técnicos harán las inversiones y desarrollos agropecuarios y qué impacto social y ambiental (principalmente sobre los bosques nativos) tendrá el mismo. Estos permisos luego de ser aprobados son fiscalizados satelitalmente por la cartera productiva y ambiental para garantizar su cumplimiento.

Multas impagas por desmontes en 2017 y 2018

Consultado al respecto, el ministro de la Producción y Ambiente Lucas Rodríguez, sostuvo que “Francisco Paoltroni desde hace casi una década atrás incurre en infracciones graves por desmontes no autorizados. Por lo tanto, el argumento de que las multas son una persecución política contra él es una cortina que intenta tapar su situación judicial, correr el eje hacia la discusión política y desviar la atención de la responsabilidad civil y penal que el senador tiene por las infracciones reincidentes en materia ambiental.”

“La opinión pública, sobre todo en redes sociales, cuestionó fuertemente el atajo de la inmunidad parlamentaria que quiso tomar para no cumplir las obligaciones que cualquier ciudadano tiene ante la ley y vincular a Paoltroni a los privilegios de la casta política que dice combatir”, afirmó.

“Paoltroni ni asomaba en política cuando en 2017 y 2018, siendo socio de CONAGRI S.A. y apoderado de Tomás Bahillo, llevó adelante Cambios de Uso de Suelo sin autorizar en los Establecimientos “La Manga” al sur de Estanislao del Campo y “El Comienzo” al sur de Brouchard, sobre 1.173 y 340hectáreas, en cada caso”, afirmó.

El ministro resaltó que esas infracciones tuvieron multas reducidas a 563.000 y 345.000 pesos, respectivamente y que son adeudadas hasta el día de hoy. “La reincidencia y morosidad de Paoltroni nos llevó a solicitar la ejecución judicial de las sanciones recientes”, expresó.

Para tomar dimensión de las multas impuestas en los años 2017 y 2018, y si esos montos fueran actualizados al tipo de cambio de hoy, Francisco Paoltroni y sus firmas asociadas, adeudarían casi 59 millones de pesos, sin contar la condena reciente de los 101 millones de pesos resuelta por la jueza María Lourdes Leliur.

Rodríguez puntualizó que “desde la sanción de la Ley de Ordenamiento Territorial, el Registro de Infractores al régimen de Cambio de Usos de Suelos de la Dirección de Registro, Control y Fiscalización, tiene más de 43 multas impuestas a establecimientos que han desmontado superficie cubierta con monte nativo, excediendo lo que había sido autorizado o haciéndolo de manera ilegal, sin permiso otorgado. Y en la actualidad hay bajo análisis 19 casos más, lo que destierra el argumento de persecución. En todo caso, las multas que se le han impuesto reafirman la conducta ilegal y reincidente de Paoltroni en materia agropecuaria.”

La débil defensa jurídica

En relación a las irregularidades del proceso que planteó el abogado Omar Gutiérrez, representante legal del senador libertario, Rodríguez dijo que “el expediente es público y durante todo el proceso se cumplió con la Ley de Procedimientos Administrativos, dando apertura a las instancias de descargo y defensa que cualquier infractor tiene, proceso que ha sido ratificado por la Justicia.”

“El abogado de Paoltroni desconoce lo que debería defender, porque en declaraciones radiales y en medios gráficos, habló de que a Paoltroni no se le formuló un cargo y de que la superficie total del campo es de 102 hectáreas. La notificación del cargo de la infracción por las 112 hectáreas desmontadas (sobre las 160 hectáreas totales del establecimiento ubicado a 22 kilómetros al sur de Ibarreta, cercano a la Ruta Provincial 27 y al norte del Riacho Salado) está en la foja 05, del 28/04/2022,del expediente al que le recomendamos leerlo detenidamente. O se confunde con tantos datos o directamente no tiene experiencia jurídica en materia agropecuaria y ambiental para esgrimir tan débil defensa”, sostuvo.

Asimismo, enfatizó en que “el desmonte es ilegal por donde se lo mire, ni siquiera es un desmonte excedido. Ilegal con todas las letras, porque no existe una solicitud previa de Permiso de Cambio de Uso de Suelo que haya iniciado Francisco Paoltroni para iniciar la transformación del ambiente.”

Consultado sobre la controversia de si Paoltroni era o no titular del predio al momento del desmonte, ironizó: “¿Quién desmonta un campo una, dos o tres semanas antes de venderlo? Consiguió el vendedor con más visión de negocio, hay que felicitarlo, ¿no?”

Y aseguró que “el cruzamiento de información entre el Informe de Dominio del Registro de la Propiedad Inmueble de la propiedad de Francisco Paoltroni, con las fechas de las imágenes del satélite Sentinel_JQS, del 30/06/2021 (no se observan desmontes), 29/08/2021 (se observan desmontes en predios contiguos de firmas asociadas a Paoltroni) y del 26/09/2021 (se observan las 112 hectáreas desmontadas), todas incluidas en el expediente, más los informes técnicos con inspecciones oculares para evaluar el impacto ambiental, prueban que el senador libertario es plenamente responsable de la infracción”, finalizó.

El panorama judicial para el senador de La Libertad Avanza se complica, porque a pesar aún de contar con instancias de apelaciones en Cámara, la debilidad de los argumentos de su defensa y los desmontes en otros predios contiguos, conformando un solo desarrollo agropecuario, hacen que las demás multas impuestas a Paoltroni agraven su situación y esto pueda abrir nuevas instancias de medidas judiciales en su contra.



