El domingo 29 se inicia el pago de haberes a los agentes de la Administración Pública con el incremento del 7%

Además, se estableció $ 940.000 de mínimo de bolsillo garantizado. Asimismo incluye la suba del 35% en los valores de las asignaciones familiares del personal activo y pasivo.

El Ministerio de Economía, Hacienda, y Finanzas informó que a partir del domingo 29 del corriente se dará inicio al pago de las remuneraciones del mes de marzo, con las novedades de política salarial establecidas por el gobernador Gildo Insfrán.

En ese sentido, dispuso el 7% de aumento en los sueldos, el 35% en las Asignaciones Familiares y $ 940.000 de mínimo de bolsillo garantizado, respectivamente.

Pasivos

En primer término se acreditarán los beneficios, en jornada única, correspondientes a los jubilados y pensionados de la Caja de Previsión Social, el domingo 29 del corriente mes.

Activos

El lunes 30 comenzará la cancelación de los haberes a los agentes activos. En esta jornada se atenderán los compromisos de las remuneraciones de titulares de Documentos terminados en 0,1, 2, 3 y 4; en tanto que el martes 31 se efectuarán los pagos a favor del personal con DNI finalizados en 5, 6, 7, 8 y 9; concluyendo de este modo con la totalidad del componente sueldos del Rubro Personal del Presupuesto Provincial.

Desde el Ministerio de Economía se indicó que los desembolsos por la totalidad de conceptos destinados a favor de los recursos humanos del sector público, más las sumas remesadas a la entidades educativas de gestión privada, además de los importes asignados para la cobertura del sistema previsional local, ascienden a una cifra superior a los 110.000 millones de pesos.

Esta cifra es financiada íntegramente con recursos corrientes del Tesoro Provincial.



