El vicegobernador Eber Solís acompañó el homenaje a los artesanos formoseños en su día

En un acto en el Paseo “Guillermina Alonso”, el Gobierno provincial destacó la labor de los emprendedores y reconoció a la artesana aborigen Octaviana Ortíz.

En el marco del Día del Artesano, que se celebró este jueves 19 de marzo, se llevó a cabo un homenaje en el Paseo de los Artesanos Formoseños “Guillermina Alonso” ubicado sobre la Plazoleta de la avenida 25 de Mayo, de la ciudad capital.

La jornada contó con el acompañamiento del vicegobernador Eber Solís, autoridades provinciales y referentes del sector, destacando la labor de los emprendedores locales.

Al respecto, Edgar Pérez, administrador del Instituto de Asistencia Social (IAS) resaltó “la institucionalización” de este espacio ferial “sobre una de las avenidas más importantes de la ciudad”, lo que permite a los artesanos locales contar con un lugar fijo para la comercialización de sus productos y el contacto directo con la comunidad todos los fines de semana.

“Nos emociona porque la política pública del Gobierno de la provincia de Formosa, desde el primer día de gstión del gobernador Gildo Insfrán, es devolverle el orgullo de ser formoseño al que vive acá, trabajando sobre la identidad”, expresó y añadió que “en esto contribuyen mucho los artesanos y artesanas de toda la provincia”.

En este sentido, se refirió a “Octaviana, uno de los símbolos que tiene Formosa como artesana, que con sus diseños y creatividad, no solamente representa a una etnia sino también lleva bien en alto la bandera de Formosa”, recordando que “ella fue invitada a representar a la Argentina en un encuentro en Brasil, para exponer sus trabajos, capacitar y transmitir sus saberes”.

Asimismo, subrayó que la diversidad de materiales —desde el tejido tradicional hasta el arte urbano en metal— “refleja la riqueza natural y humana de la región, convirtiendo al oficio no solo en una herramienta económica, sino también en una forma de expresión y recreación”.

Durante la tarde, uno de los momentos más destacados de la celebración fue el reconocimiento a Octaviana Ortíz, artesana de la etnia Toba (Qom) oriunda de Ingeniero Juárez, quien realiza diseños de indumentaria confeccionados con lana de oveja, y obtuvo importantes galardones en ferias nacionales de renombre como las de Catamarca y en Córdoba.

Y expresó que “el arte que estoy mostrando es parte de nuestra identidad, de nuestra cultura”.







