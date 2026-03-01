García destacó el modelo de gestión de Insfrán en Formosa frente a la crisis nacional: “Un Estado presente que sostiene el empleo y la producción”

El diputado provincial Hugo “Cacho” García valoró este viernes, en contacto con el programa “Magazine”, las políticas económicas, productivas y sociales impulsadas por el gobernador Gildo Insfrán.

Destacó especialmente la política de desendeudamiento provincial, que permite sostener el andamiaje productivo local y garantizar la presencia de un Estado activo y protector en tiempos de dificultades.

García resaltó el reciente incremento salarial del 14% otorgado a los trabajadores y trabajadoras de la administración pública provincial, en dos tramos de 7% (marzo y abril), que supera ampliamente lo dispuesto en otras jurisdicciones del país y a nivel nacional.

“Este aumento, el más significativo del norte argentino en el contexto actual busca preservar el poder adquisitivo pese a la crítica situación económica nacional”, enfatizó.

Según el legislador, el gobernador Insfrán logra estas medidas gracias a una administración ordenada, con cuentas fiscales saneadas. “Insfrán desendeudó la Provincia precisamente para afrontar momentos difíciles como los actuales. En el resto del país hay desocupación creciente, gente en las calles, caída del consumo y una microeconomía muy perjudicada, todo bajo el argumento de bajar la inflación, aunque los indicadores no mejoran”, analizó.

García comparó la coyuntura actual con la crisis de 2001, bajo un modelo de libre mercado similar al vigente. “Nos duele lo que está pasando porque sabemos que el final puede ser parecido: pérdida de puestos de trabajo y mayor sufrimiento social. Por más que se intente pisar la inflación, al ir al supermercado todos los argentinos lo sentimos”, agregó.

El diputado advirtió la fuerte caída de los recursos coparticipables, que limita la ejecución de obras y programas productivos nacionales. Sin embargo, subrayó que en Formosa, gracias al desendeudamiento, se mantienen e impulsan políticas activas: apoyo al sector PAIPPA, mercados locales para el consumo interno, incentivos a las PyMEs a través de convenios con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en créditos productivos, y programas de tecnificación.

“Esto demuestra un Estado Presente que no perjudica a las industrias ni a las PyMEs, sino que las acompaña. Contamos con un Gobernador comprometido con la inclusión de los sectores más vulnerables, la protección de la producción, la comercialización y el empleo público”, afirmó García, diferenciándolo del modelo nacional que, a su juicio, genera desocupación y recuerda preocupantes precedentes como las cuasi monedas de 2001.

Finalmente, criticó duramente al gobierno de Javier Milei por “un nivel de corrupción tremendo”, mencionando casos como candidaturas cuestionadas, el caso $LIBRA, presuntas irregularidades vinculadas a Karina Milei y otros funcionarios.

“Desde el PJ venimos denunciando estas situaciones. El gobernador Insfrán ya nos alertó sobre esto. Nos duelen los despidos masivos, la falta de trabajo y la represión a los reclamos sociales”, concluyó.







