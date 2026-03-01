El pueblo de Mojón de Fierro celebró sus 126 años de aniversario con actividades en la plaza

La ministra de la Comunidad, la licenciada Gloria Giménez, participó de las actividades festivas organizadas en la plaza de la comunidad en la jornada de este sábado 21 con motivo del aniversario de fundación de Mojón de Fierro, localidad cercana a la ciudad de Formosa que cumplió 126 años.

Las familias de allí como de comunidades aledañas e incluso de la Capital estaban invitadas a participar del evento en donde se desarrolló un campeonato de fútbol libre. Además, una gran lotería comunitaria con la presentación de números artísticos.

También para los niños y las niñas había peloteros, juegos y muchos premios durante todo el día. Gracias al apoyo de la gestión del Gobierno de Formosa, fue posible organizar todo esto que apunta al fortalecimiento comunitario.

En tanto que este día fue muy especial para la funcionaria, ya que ella es oriunda de Mojón de Fierro. “Así que mucha añoranza y alegría por poder compartir el festejo por los 126 años de mi querido pueblo”, expresó.

Después destacó la ministra que, “con el fin de que todos los organismos puedan prestar sus servicios a los vecinos y las vecinas, así como también plantear sus inquietudes, el Gobierno de Formosa dispuso una sede” para esa localidad, Boca Riacho Pilagá y Colonia Dalmacia, así como otras comunidades aledañas.

En tal sentido, la responsable del Espacio de Acompañamiento Comunitario de Mojón de Fierro, María Isasi, acentuó que el objetivo de ese espacio es fortalecer el contacto con los pobladores de la comunidad.

Allí se les brinda asesoramiento y también se trabaja con las diferentes áreas de la cartera social, así como la Secretaría de la Mujer, Salud Comunitaria, etcétera.

“Próximamente estarán comenzando los talleres que organizan desde la Dirección de Personas con Discapacidad”, adelantó, resaltando que esto “se consiguió gracias a la gestión de la ministra Giménez”.

Dicho espacio de acompañamiento ya viene funcionando hace tres años, por ello, acentuó: “Estamos muy contento porque hemos sido testigos del crecimiento y apoyo de todo el pueblo”.

Secretaría de la Mujer

Por otro lado, la secretaria de la Mujer, la licenciada Patricia Hermosilla, expuso que desde esa área se sumaron a esta celebración, invitados por el Ministerio de la Comunidad. También destacó el trabajo de fortalecimiento y desarrollo comunitario que dicha cartera realiza en la zona.

La funcionaria, en particular, hizo referencia después a la propuesta que presentó el organismo, señalando que en esta jornada de sábado tuvieron un stand, donde se difundió especialmente todo lo relacionado a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

De esa manera, se dio continuidad a las actividades en este mes de marzo. Por tanto, se trató de “un stand informativo”, que fue como “un espacio conmemorativo, porque lo que hicimos fue distribuir material a todas las personas presentes y, en particular, a las mujeres de toda esta zona e incluso de la ciudad de Formosa que también se acercaron”.

“Este es un espacio construido mancomunadamente”, remarcó categórica en ese sentido Hermosilla, al definir la propuesta organizada “que justamente tiene que ver con la visión que tiene nuestro gobernador, Gildo Insfrán”.

La finalidad de todo esto, subrayó nuevamente, es “afianzar y fortalecer esos espacios que son tan necesarios y que están íntegramente relacionados con las políticas públicas provinciales”.

Y añadió, por último: “Por supuesto que el mes de marzo es significativo para las mujeres en su rol protagónico y, fundamentalmente, guardianas del Modelo Formoseño, el cual nos incluye a todos y todas”.







