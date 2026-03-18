Federalismo de cartón: el deporte argentino se desangra entre fotos oficiales y presupuestos de hambre

Por: JUAN KALYN

Mientras la Subsecretaría de Deportes Nacional celebra en el CeNARD la "Primera Reunión Federal de 2026", la realidad en las provincias y los clubes de barrio cuenta una historia muy distinta. Detrás de las sonrisas protocolares, el presupuesto nacional consolida un recorte real del 66% respecto a 2023, dejando al alto rendimiento y al deporte social en estado de abandono.

La escenografía del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) sirvió una vez más para intentar maquillar una crisis que ya no se puede ocultar bajo la alfombra. El Gobierno nacional convocó a las autoridades provinciales para hablar de "articulación" y "transparencia", pero las cifras oficiales y los testimonios de quienes pisan las canchas cada día revelan un vaciamiento sistemático.

Formosa: El deporte como derecho humano y Cuestión de Estado

El contraste más flagrante al modelo de ajuste nacional se encuentra aquí, en el costado norte del país. Mientras la Nación paraliza la obra pública y desfinancia programas, la provincia de Formosa consolida una política de Estado diametralmente opuesta. Bajo la conducción del gobernador Gildo Insfrán, el Modelo Formoseño ratifica que el deporte es una verdadera Cuestión de Estado y no una herramienta de marketing.

Esta visión se traduce en hechos concretos: solo durante el año 2025, el gobierno formoseño inauguró 18 nuevas infraestructuras deportivas en todo su territorio, polideportivos municipales, parques acuáticos, piscina olímpica, clubes con nueva infraestructura polideportivos escolares, garantizando que cada joven, desde la capital hasta el rincón más remoto del interior provincial, tenga acceso a instalaciones de primer nivel.

Este despliegue no es un anuncio mediático, sino la decisión política, como así también hoy el ejercicio de un derecho constitucional. Formosa ha elevado al deporte al rango de derecho humano fundamental, blindándolo en el artículo 52 de su Constitución Provincial. Mientras el Ejecutivo Nacional ve al deporte como un negocio para sociedades anónimas (SAD), la gestión de Insfrán lo sostiene como un pilar de la comunidad organizada y la justicia social.

Voces del desierto: "Nos están dejando solos"

En el resto del país, las federaciones nacionales enfrentan un recorte del 39% en términos reales. "Es muy difícil hablar de planificación federal cuando el apoyo para viajes, equipamiento y competencia es inexistente", confiesa un dirigente de una federación de deportes acuáticos. "Nos piden 'gestión eficiente' mientras eliminan los subsidios a la energía de las piletas y recortan las becas".

El golpe más duro lo reciben los clubes de barrio. La partida nacional para "Clubes de Barrio y Pueblo" sufrió una poda del 98,6% respecto a 2023. De ser una herramienta clave de inclusión, hoy es apenas una línea simbólica en el presupuesto. "El programa 'Hay Equipo' desapareció. Hoy, los chicos están en la calle porque las familias no pueden pagar la cuota y nosotros no podemos sostener la luz", relata el presidente de un club social en el conurbano bonaerense.

El alto rendimiento: de 1690 becas a solo 600

El CeNARD, que fue sede de la reunión, es también el símbolo del deterioro. Mientras se habla de mantenimiento de predios, los atletas denuncian el ajuste en su sustento básico. En 2023, el sistema sostenía a 1.690 becarios; para este ciclo, la proyección apenas alcanza las 600 becas.

Un atleta olímpico que entrena diariamente en el predio de Núñez describe la situación: "Vienen, se sacan la foto en el gimnasio y se van. Pero nosotros no tenemos para los suplementos y muchos compañeros están pensando en retirarse o irse a representar a otros países. Esto no es federalismo, es abandono".

Juegos Evita: El fin de un semillero

La "readecuación" de los Juegos Nacionales Evita, que pasaron de ser una fiesta del deporte social con 40 disciplinas a una expresión mínima de 8.000 participantes, es quizás el mayor agravio al interior del país.

Para Víctor Lupo, referente del Movimiento Social del Deporte, este proceso es un "genocidio deportivo". Según el especialista, el modelo nacional busca desfinanciar el sistema público para forzar la entrada de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

El silencio de las provincias

Aunque en la gacetilla oficial se habla de "unanimidad”, son 7 las provincias que no asistieron a la reunión y por lo bajo los representantes provinciales presentes mastican bronca. "Nos llaman para informarnos que no hay plata para infraestructura.

El caso de Formosa demuestra que cuando hay voluntad política, el deporte es prioridad; lo que hubo en el CeNARD, en cambio, fue una notificación de defunción para el deporte como derecho en el resto de la Argentina", sentenció un secretario de deportes provincial.

Mientras el Gobierno insiste en que "no hay plata", el deporte argentino se pregunta cuánto tiempo más podrá resistir respirando el aire viciado de las promesas vacías.







