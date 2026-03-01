Turismo y gastronomía en crisis bajo el Gobierno de Milei

Desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023, los sectores han sufrido abruptas caídas debido al derrumbe del consumo por la constante pérdida de poder adquisitivo de los salarios.El secretario de la filial local de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), Ronny Ojeda, advirtió que los sectores turístico y gastronómico “están atravesando, a nivel país, una problemática debido a la falta de consumo”.Según explicó en declaraciones recogidas por AGENFOR, “el tema de no tener dinero en el bolsillo acarrea estos problemas en todo el país; la situación es muy difícil”, analizó.Por ejemplo, hizo mención a la reciente temporada de verano, donde “por ahí, un fin de semana sí estaba ocupado y toda la semana empezaba a decaer, arrancando de nuevo el jueves siguiente con algunas actividades, como una gastronomía libre, pero después se hacía cuesta arriba”.En ese sentido, ante esta baja ocupación hotelera en el país, la merma de la actividad en restaurantes y la ola de cierres, planteó que “hay que impulsar acciones”. Por ello, “siempre valoramos los eventos deportivos que se promueven” desde el Gobierno provincial, como también las celebraciones que se organizan por festividades y “los encuentros que también ayudan”.“Estamos trabajando para tener un 2026 acomodado”, reafirmó, señalando que marzo es un particular porque “empiezan las clases y la gente tiene otras prioridades”. Además, señaló que “los viajantes se están incorporando, porque el corporativo está volviendo”.En ese contexto, dijo que “los primeros días del mes se nota el consumo, por eso, justamente, los eventos se hacen en estos primeros días, y después, ya vemos que en las terceras semanas hay una disminución en todos los rubros”, siendo “la indumentaria la que más se ve afectada”.En los casos de la hotelería y la gastronomía, “son sectores que derraman sobre las otras actividades, demandando mano de obra también”.