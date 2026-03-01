Respuesta inmediata del sistema de salud permitió salvar la vida de un paciente con ACV y evitar secuelas

La rápida activación de la Red provincial de ACV y el trabajo articulado entre los efectores de salud posibilitaron su recuperación total en pocas horas. El viernes 20 de marzo fue dado de alta gracias a su buena evolución. Esto demuestra una vez más, la efectividad de las políticas sanitarias del Gobierno de Formosa.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, informó sobre un nuevo caso que refleja la eficacia del sistema público de salud, a partir de la rápida intervención de la red de ACV -de atención del accidente cerebrovascular- que permitió la recuperación total de un paciente sin dejar secuelas.

La doctora Valeria Gómez, neuróloga, jefa del servicio de neurología del Hospital Interdistrital Evita e integrante de la Red Provincial de ACV, explicó que se trató de un paciente de 63 años, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes, a quien también se le había realizado la colocación de stent coronario hace dos años. El domingo 15 de marzo presentó síntomas compatibles con un ACV mientras se preparaba para ir a trabajar.

“Alrededor de las 9 de la mañana comenzó con vértigo que se fue intensificando, sumando debilidad en el lado derecho del cuerpo, dificultad en la visión y en el habla”, detalló la profesional”.

Ante la situación, el paciente logró dar aviso a sus hijos, que lo trasladaron de inmediato al Hospital Distrital N°8 “Eva Perón, ubicado en el Circuito Cinco de la ciudad capital. Allí se activó rápidamente el protocolo de atención y, ante la sospecha de un ACV isquémico, se dispuso su derivación urgente al Hospital Interdistrital Evita, con el traslado a cargo del sistema de emergencias SIPEC.

Al ingresar, se constató una hemiplejia derecha con disartria severa, por lo que se le realizó una tomografía que confirmó un ACV isquémico en etapa hiperaguda, con ventana terapéutica para trombólisis. “De forma inmediata, se le administró el tratamiento trombolítico con Tenecteplase, ajustado a su peso, mediante bolo intravenoso”, explicó la especialista.

Posteriormente, los estudios detectaron una estenosis de la arteria basilar y el paciente fue derivado a terapia intensiva para su seguimiento. “A las tres o cuatro horas del tratamiento recuperó completamente el déficit neurológico, comenzó a movilizar los cuatro miembros y a hablar de forma fluida”, subrayó Gómez.

Ese mismo día, por la noche, se le practicó una nueva tomografía que no evidenció lesiones y el jueves 19 de marzo se repitió dicho estudio con resultados favorables y al otro día, el viernes 20, fue dado de alta, ya que se encontraba estable, sin síntomas y con buena evolución. “Se le hará el seguimiento correspondiente a través de los consultorios externos de nuestro hospital”, agregó la facultativa.

En ese sentido, remarcó que “la pronta recuperación y la efectividad del tratamiento, hablan del buen funcionamiento de la red de ACV en la provincia, activa desde marzo de 2023, con neurólogos disponibles las 24 horas, de lunes a lunes, los 365 días del año”.

Asimismo, valoró el trabajo articulado entre los distintos efectores del sistema sanitario, destacando el rápido accionar del SIPEC en el traslado, el rol del personal de enfermería capacitado para estas urgencias neurológicas y la intervención de los equipos médicos, especialmente del Hospital Interdistrital Evita donde el paciente fue tratado eficazmente.

“Todo este procedimiento se implementó un domingo, con una guardia activa, lo que demuestra, tal como lo expresó el gobernador Gildo Insfrán el 1 de marzo, en la apertura de las sesiones legislativas de este año, que la red de ACV funciona”, expuso.

Y en ese punto, remarcó “este es un claro ejemplo de políticas públicas sanitarias efectivas, no solo porque el paciente salió del riesgo, sino porque lo hizo sin secuelas, algo que antes no ocurría porque los pacientes quedaban con distintas secuelas”, sostuvo.

Rapidez, acceso y resultados

La doctora Gómez hizo notar, además, la experiencia del sistema sanitario provincial en este tipo de tratamientos. “Nosotros venimos realizando el tratamiento trombolítico desde hace tres años con muchos pacientes ya trombolizados”.

Detalló que consiste en una inyección que se coloca “en una ventana que tenemos de 4,5 horas para aplicar el tratamiento y es por eso que debe hacerse rápidamente”.

En esa línea, insistió en la eficiencia en los tiempos de respuesta: “En el caso de este paciente, todo el procedimiento se realizó en 45 minutos, ya que desde su ingresó al Hospital Distrital N°8 hasta que recibió la medicación transcurrieron solo esos minutos. Estos tiempos se manejan solamente en los centros de primer nivel de atención”, afirmó.

También remarcó que es una terapia de altísimo costo, pero que en Formosa “lo cubre completamente el sistema público de salud provincial”, lo que garantiza su disponibilidad para los pacientes que sufren un ACV.

Más adelante, informó que en lo que va del primer trimestre de 2026 “hemos trombolizado a 11 pacientes con excelentes resultados” y destacó que el Hospital Interdistrital Evita es un efector sanitario “de referencia en la región NEA”, que incluso fue premiado por la excelencia en el tratamiento de la SED.

Finalmente, la neuróloga reiteró a la comunidad la importancia de acudir de inmediato al sistema de salud ante la aparición de síntomas compatibles con ACV, como debilidad en un lado del cuerpo, dificultad para hablar o pérdida del equilibrio, entre otros.

Por su parte, el doctor Juan Cirio, jefe del Servicio de Neurociencias del mismo hospital, quien atendió al paciente junto a la doctora Gómez y es médico de la Red Provincial de ACV, mencionó también la importancia de este caso para visibilizar el buen funcionamiento de la red.

Explicó que el objetivo que tiene “es identificar los casos de manera precoz para que el paciente llegue dentro de la ventana terapéutica que permite administrar la medicación endovenosa y repermeabilizar la arteria obstruida, maximizando su recuperación”. Asimismo, “respalda activamente a los centros de salud del interior” para la atención de los casos de ACV.

Seguidamente, recordó que el ataque cerebrovascular es la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad a nivel mundial, por lo que contar con un sistema de salud que permita actuar a tiempo resulta fundamental para evitar consecuencias graves.

Emoción y agradecimiento

El paciente que recibió el tratamiento, un vecino del barrio República Argentina, expresó su profundo agradecimiento por las atenciones que le brindaron.

“Ese día sentía que se me iba el cuerpo y la cara para un costado, no podía mover la pierna ni el brazo del lado derecho, veía doble y borroso, tampoco podía hablar, pero grité y pude dar aviso a mis hijos que consiguieron un vehículo y me llevaron al Hospital distrital 8 y de ahí me pasaron al Evita”, relató.

“Gracias a Dios y a todos los que me atendieron acá, hoy puedo decir que estoy mejor, mucho mejor. Muchas gracias por todo”, manifestó con emoción, destacando el compromiso y la rápida respuesta de los equipos de salud que hicieron posible su recuperación.















