El Museo Regional de Laguna Blanca celebró 18 años

Este viernes en horas de la mañana, en el marco del 18° aniversario del Museo Regional del Nordeste Formoseño de Laguna Blanca, se llevó a cabo un conversatorio sobre la memoria de antiguos pobladores de Laguna Blanca, junto a la presentación de valiosas donaciones que enriquecen el patrimonio cultural de la institución.

La ceremonia fue encabezada por el intendente Dr. Ricardo Miguel Lemos, la participación de la presidenta del Concejo Deliberante Dra. Marisol Insfrán, concejales, la directora de Patrimonio Sociocultural Magister Graciela Buiatti, entre otras autoridades.

Dijeron presente en esta jornada, autoridades de las distintas instituciones y comunidad en general, reafirmando el compromiso con la preservación y difusión de la memoria local.

El Museo

Por Decreto Nº 1275 del 26 de julio de 2007 del Poder Ejecutivo Provincial se crea el Museo Regional del Noreste Formoseño. El 12 de marzo de 2008 se habilita en la localidad de Laguna Blanca este moderno museo, ubicado a la mano izquierda de la Ruta Nacional Nº 86 "Docentes Argentinos" a 180 km de Formosa capital, en el camino de acceso a Laguna Blanca.

Entonces el acto estuvo encabezado por el Señor Gobernador de la Provincia, Dr. GildoInsfrán, quien junto a su comitiva participaron de la inauguración y recorrido por las nuevas y amplias instalaciones.

La creación de este espacio se concretó con el esfuerzo mancomunado entre Gobierno y Comunidad, el cual prosigue el propósito de constituirlo en un lugar de conocimiento y centro cultural, de objetos que preserven la memoria colectiva, la emoción y el orgullo de todos los formoseños. La institución propuesta resume la memoria colectiva de los pueblos del noreste formoseño, en los lugares donde hicieron historia personas de trabajo que con vocación y esfuerzo ofrecieron su servicio a favor de la sociedad.







