Discapacidad: Formosa participó del COFEDIS en un escenario nacional complejo

La provincia de Formosa fue parte de la 107° Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), desarrollada el pasado 18 de marzo y convocada por la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS). En representación del Gobierno provincial participó Susana Jara, directora de Personas con Discapacidad del Ministerio de la Comunidad.

Durante el encuentro se abordaron temas centrales vinculados a la implementación de la Ley 27.793, la situación del sistema prestacional y la organización institucional del organismo nacional para el período 2026. En ese marco, se avanzó en la definición de autoridades y representaciones, así como en la conformación del Comité Ejecutivo por regiones, donde Formosa asumió un rol clave como organismo gubernamental suplente por el NEA, a través de la Dirección de Personas con Discapacidad dependiente del Ministerio de la Comunidad.

La Asamblea también acordó la conformación de mesas federales de trabajo destinadas a revisar integralmente la normativa vigente, incluyendo aspectos vinculados a pensiones no contributivas, criterios socioeconómicos, auditorías y el Certificado Único de Discapacidad.

Estos espacios tendrán como objetivo garantizar que las políticas públicas se adecúen a estándares de derechos y respondan a las realidades territoriales, en un escenario donde las demandas del sector se han intensificado.

En este sentido, se puso de relieve la necesidad de avanzar en acuerdos que aseguren la plena adecuación de la normativa a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, motivo por el cual la implementación operativa de algunos aspectos permanece en revisión hasta alcanzar consensos entre Nación y las provincias.

Otro de los ejes abordados fue la situación del sistema prestacional, donde desde la Secretaría Nacional se informó sobre la continuidad de evaluaciones y gestiones vinculadas a pagos adeudados desde octubre de 2025, correspondientes a distintos subsistemas como Incluir Salud, PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud, comprometiéndose a agilizar los procesos administrativos en curso.

Asimismo, se ratificó el avance en la conversión gradual de las pensiones no contributivas por invalidez laboral hacia un nuevo esquema de pensión por discapacidad orientado a la protección social, así como la continuidad de las solicitudes en trámite bajo los criterios vigentes al momento de su presentación.

Frente a este escenario complejo, Formosa reafirmó su compromiso en los espacios federales de debate y la construcción de políticas públicas, sosteniendo una mirada integral que prioriza la garantía de derechos.

En tal sentido, Jara expresó que “en el contexto actual, donde la situación de las personas con discapacidad se ve profundamente afectada, es fundamental que las provincias estemos presentes en estos espacios federales, defendiendo derechos y aportando nuestra mirada territorial”.

Además, remarcó la importancia de seguir profundizando el trabajo articuladoy sostenido entre los distintos organismos del Estado provincial y las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la discapacidad.

“Se continuará fortaleciendo el abordaje territorial mediante asistencia técnica en municipios, comisiones de fomento y juntas vecinales del interior provincial, consolidando una política con presencia del Estado y el trabajo articulado como ejes fundamentales para dar respuestas a las personas con discapacidad y sus familias”, concluyó.



