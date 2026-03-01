Ecopunto en Plaza San Martín: convocan a vecinos a separar residuos y fomentar la economía circular

La Municipalidad de Formosa llevará adelante este sábado una nueva jornada de Ecopunto en la plaza San Martín, en el horario de 8 a 18, en el marco de una iniciativa que se realiza el último sábado de cada mes y que ya lleva más de un año de implementación en la ciudad. La propuesta busca continuar promoviendo la educación ambiental y fomentar en los vecinos y vecinas la correcta separación de residuos en origen.

La coordinadora de Ambiente y Transición Energética de la Municipalidad de Formosa, Laura Díaz Roig dio detalles sobre esta nueva jornada de Ecopunto: “hace ya más de un año venimos trabajando con la intención de seguir educando en la separación de los desperdicios y seguir fomentando a los vecinos y las vecinas a que separen sus residuos para que el residuo seco, reciclable o inorgánico pueda ser recuperado e incorporado en la economía circular, a través del centro ambiental con las familias que vienen realizando el tratamiento con los residuos, los cuales cuando están separados, son un recurso y no basura, y permiten también que estas familias puedan tener un ingreso a partir de ese recurso”.

Desde la organización destacaron la importancia de clasificar los residuos secos, reciclables o inorgánicos, ya que esto permite su recuperación e incorporación a la economía circular a través del Centro Ambiental, donde familias trabajan con estos materiales. En ese sentido, remarcaron que cuando los residuos están correctamente separados dejan de ser basura para convertirse en un recurso, generando además una oportunidad de ingreso para quienes forman parte de este circuito.

Durante la jornada, se recibirán distintos tipos de materiales, siempre limpios y secos, como papel y cartón, plásticos, vidrios, latas y retazos de tela. También se podrán acercar pilas, aceite de cocina usado en botellas, llaves, ecobotellas con tapitas, y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES), es decir, artefactos en desuso que ya no tengan utilidad en los hogares.

Asimismo, se recordó que el objetivo de estas acciones es avanzar hacia una ciudad más limpia, ordenada y sostenible, en línea con las políticas impulsadas por la gestión del intendente Jorge Jofré, articulando el trabajo entre distintas áreas municipales y la participación activa de la comunidad.



