Robaron dinero de una distribuidora de lácteos en el barrio San Andrés 2

• Violentaron el sistema de seguridad del local

Integrantes de la fuerza provincial están en plena investigación para esclarecer un caso de robo perpetrado en una distribuidora de productos lácteos ubicada en el barrio San Andrés 2, de esta ciudad.

Alrededor de las 7:00 horas de este domingo, los efectivos de la Zona Siete del Comando Radioeléctrico Policial acudieron a verificar un requerimiento en la calle Girola al 3.800.

Allí se entrevistaron con la encargada del local, quien comentó que ingresaron al depósito y sustrajeron una caja fuerte que contenía una suma importante de dinero en pesos y dólares, tras violentar el portón de acceso y desactivar el sistema de cámaras de seguridad.

En consecuencia, los policías de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini del barrio Colluccio se hicieron cargo de las actuaciones procesales, junto con la Dirección de Policía Científica.

En el sitio trabajaron también efectivos del Departamento Informaciones Policiales y Unidad Regional Uno.

Por el hecho, se inició una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 6, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia; mientras que la investigación continúa para detener a los responsables del ilícito.



