El Hospital de la Madre y la Mujer está próximo a cumplir un año en funcionamiento

En comunicación con AGENFOR, la subsecretaria de Tercer Nivel de Atención, Eugenia Ruíz, quien también es coordinadora del Hospital de la Madre y la Mujer, se refirió al trabajo que aporta al sistema público sanitario este nosocomio que está próximo a cumplir su primer año en funcionamiento.

“Venimos trabajando muy bien, tenemos buenos profesionales con una cobertura importante con especialistas. Es un hospital de derivación porque tenemos asesoramiento genético, fertilización asistida de mediana y bajo riesgo, embarazos de alto riesgo, recién nacidos de alto riesgo, pediatría de moderado y mediano riesgo, cáncer infantil, diagnóstico por imágenes”, indicó.

Además, sostuvo, cuentan con un área en crecimiento que atiende a pacientes menores con “trastorno en el desarrollo” a cargo de dos “excelentes pediatras en Neurodesarrollo”.

“Fonoaudiólogos, psicopedagogos y psicólogos, que estamos incorporando cada vez más por la alta demanda que tenemos”, señaló.

Derivaciones

En ese marco, la funcionaria explicó cómo se realizan las derivaciones que llegan al Hospital y precisó que las hacen los pediatras que “detectan el problema del niño” y, con ese pedido, el paciente puede sacar “turnos online” detallando las causas de la derivación o acercarse a la institución sanitaria.

“Esas son cosas que uno va pidiendo para poder ir dándole cobertura al chico que realmente necesita. Porque si no estamos dejando al descubierto los niños que realmente necesitan”, sostuvo.

Embarazos

En la misma línea, aseveró Ruiz, atienden a las personas gestantes y se abocan a la patología cervical y embarazo de alto riesgo, además de disponer de oncólogas.

“Es bueno que nos deriven las que tienen criterios de un alto riesgo, porque estamos cuidando el binomio mamá-bebé. Entonces le atienden la especialista y nuestro lugar de derivación es el Hospital de la Madre del Niño”, precisó.

Y consideró: “Trabajamos muy bien en forma conjunta, acoplada; y las que necesitan ser derivados para intervención quirúrgica, por ejemplo, en patología cervical, se hace acá que tenemos equipamiento de última generación en diagnóstico por imágenes y médicos que hacen diagnóstico de patología fetoplacentaria. Entonces detecta, la atiende la doctora de embarazo de alto riesgo y se le programa”.



