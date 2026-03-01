Fuerte rechazo desde Formosa a la salida de Argentina de la OMS

Referentes del sector sanitario provincial expresaron su preocupación por la decisión del Gobierno nacional de Javier Milei de abandonar la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Es una barbaridad, un retroceso que ni siquiera en la época más cruel de nuestro país, que fue la dictadura cívico-militar, se suspendió la relación con la Organización Mundial de la Salud”, criticó duramente la doctora Cristina Mirassou, diputada provincial y médica de vasta trayectoria en salud pública, quien fuera distinguida por el Senado de la Nación en 2015 por su tarea desarrollada en las comunidades aborígenes del territorio.

Según remarcó al dialogar con AGENFOR, “no tiene ninguna justificación” la decisión de la gestión libertaria: “La excusa que dio el canciller (Pablo Quirno), de que atentaba contra la soberanía, es totalmente falaz, porque la OMS no interviene en los países, sino que, por el contrario, lo que hace es dar el alerta en tiempo real cuando aparecen nuevas epidemias, brotes, bacterias o gérmenes que atacan, a la vez que dan recomendaciones, ya que tienen un equipo internacional de expertos con la información de todos los países del mundo”.

Alertó la legisladora que “es mucho lo que se pierde” con la salida de la Argentina del organismo internacional. “Vamos a quedar en la cola del resto de los países en las alertas, la información sobre las nuevas enfermedades, la tecnología y la cooperación. No tiene ningún beneficio, es una gran pérdida”, lamentó.

Categórica, cargó contra el presidente Milei: “Todos sabemos que lo hace por una cuestión de querer emular a Estados Unidos, al presidente (Donald) Trump, que se retiró de la OMS”, enfatizando que “todos los adjetivos quedan chicos” para calificar esta medida “tan perjudicial para el país”.

A su turno, la doctora Margarita Batista, administradora general del Hospital de Alta Complejidad (HAC) de Formosa, también se expresó en la misma línea. “Este es otro hecho que construye este Presidente que tenemos hoy por hoy, quien sin saber ni conocer nada, sin tener el asesoramiento que corresponde, toma estas decisiones”, reprobó tajante, y remarcó: “No creo que una persona que no conoce nada de lo que es salud, tanto privada como pública, pueda tomar semejante decisión”.

Consideró, en declaraciones a esta Agencia, que siempre es importante “tener lazos con entidades que ayudan a la salud, tanto a la pública como a la privada”, recordando “lo que fue la pandemia” del COVID-19, donde gracias a estos organismos como la OMS o la Organización Panamericana de la Salud (OPS) “fuimos aprendiendo antes de que llegara esa situación a nuestro país y ya estábamos prevenidos”.

“La medicina no es algo estanco, que se decide, se diagnostica determinada enfermedad y con eso ya está –hizo notar-. Los profesionales de la salud, de cualquier área, tenemos que seguir aprendiendo”.

También habló con AGENFOR el doctor Norberto Ramírez, reconocido médico psiquiatra que tiene a su cargo la dirección del Servicio de Salud Mental y Neurociencia del Hospital Distrital Nº 8, ubicado en la Capital.

Calificó la decisión de la gestión libertaria como “algo muy lamentable”, dado que la OMS “era nuestro referente a nivel mundial y ahora quedamos, prácticamente, descolgados de todo tipo de procedimientos”.

Asimismo, fue consultado sobre la crisis actual que se vive en el país, debido a las medidas de ajuste, desfinanciamiento de áreas clave, paralización de obras públicas, cierre de pymes y comercios, avalancha de despidos, entre otras consecuencias de la política económica del Gobierno nacional. “Estamos viviendo un momento muy difícil en lo económico y lo social, y a veces estas situaciones actúan como detonante de cualquier patología psiquiátrica”, explicó el especialista.

“Tenemos mucha demanda de un tiempo a esta parte y es lógico por lo que está viviendo la sociedad”, consignó, por último.



