Recordaron el 50° aniversario del último golpe de Estado en la EPES N° 35 con una jornada de reflexión

En el marco de las actividades conmemorativas por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que evoca el inicio del último golpe de Estado cívico-militar ocurrido el 24 de marzo de 1976, la comunidad educativa de la EPES N° 35 “Dr. Arturo Jauretche” llevó a cabo una jornada de formación y debate destinada a estudiantes de cuarto y quinto año.

La actividad fue organizada por la Coordinación de Organizaciones Estudiantiles Secundarias (COES), en articulación con la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Servicio Técnico Interdisciplinario Central (SeTIC).

El vicedirector de la institución, el profesor Néstor Alzogaray, destacó la relevancia de abordar estos contenidos en el ámbito escolar “para fortalecer la conciencia democrática de las nuevas generaciones”.

Señaló que “es muy importante recordar este periodo nefasto que tuvo la Argentina a partir del golpe militar de 1976 porque es necesario que los chicos conozcan los hechos que sucedieron para que ellos tomen conciencia y puedan defender la democracia, la participación libre y ciudadana de todos”.

Por esto, agradeció “la presencia de la Subsecretaría de Derechos Humanos, el SeTIC y la COES que trajeron esta propuesta para informar a los alumnos”, precisando que la temática se trabajó de manera articulada en ambos turnos de la institución.

Asimismo, indicó que “durante toda la semana se lo tomó como un eje transversal en todos los espacios, realizando distintos productos para que puedan reflejar lo que aprendieron”.

La propuesta, que alcanzó a una audiencia de aproximadamente 76 alumnos, fue coordinada por integrantes del equipo técnico de la COES, Paula Palacio Helbling y Joaquín Ariel Cáceres quienes explicaron que el objetivo central fue vincular los hechos históricos con el presente de los jóvenes y su capacidad de organización.

Subrayó Palacio Helbling que “hablamos sobre la última dictadura cívico-militar, la memoria, la verdad y la justicia y, por sobre todo, la función de la juventud a día de hoy”.

La jornada incluyó material audiovisual proporcionado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, además de dinámicas participativas, ya que “la idea fue lograr una charla más dinámica y los chicos pudieron dar su opinión”, precisó.

Asimismo, resaltó el “rol fundamental de la juventud en la consigna del ‘Nunca más’ y de tener memoria, verdad y justicia”.



