El Centro Ocupacional Inclusivo celebró su tercer aniversario con un gran fogón comunitario

Año tras año, este dispositivo se consolida como un espacio referente de encuentro, aprendizaje y contención para las familias formoseñas.

El Centro Ocupacional Inclusivo (COI), dependiente del Ministerio de la Comunidad, celebró este viernes 20, su tercer aniversario con un gran fogón denominado “Entre abrazos y comunidad”, en la sede del barrio Emilio Tomás.

Del festejo participaron no sólo los destinatarios de esa sede, sino también de la Nueva Formosa, adultos mayores de las residencias y familias.

Así lo indicó, la directora de Personas con Discapacidad, Susana Jara, quien recordó que “el COI es un dispositivo abierto a la comunidad, libre y gratuito, en donde reciben un servicio y atención integral”.

Además, comentó que “brindamos diversos talleres y trabajamos mancomunadamente con Educación Permanente para acreditar esos saberes”, destacando que “algo novedoso es que también está abierto a las personas que no tienen discapacidad”.

En este sentido, puntualizó que “contamos con una nómina de 221 personas, desde niños de 6 años hasta adultos mayores”, y resaltó que “nosotros trabajamos durante todo el año, incluso en el receso con actividades recreativas”.

Asimismo, señaló que cuentan con un equipo interdisciplinario, integrado por profesionales del área social, psicológica, kinesiología, terapia ocupacional y legal brindan abordaje territorial en toda la provincia.

Por otra parte, indicó que la Dirección de Personas con Discapacidad de Formosa forma parte del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) y por lo tanto, “el pasado martes 17 hemos participado de la Asamblea donde se realizaron elecciones de autoridades”, precisó.

Jara informó que Formosa tendrá un rol clave en la Comisión Ejecutiva del COFEDIS, subrayando que “esto permitirá que la voz de las provincias sea escuchada al establecer criterios socioeconómicos y de auditoría, especialmente ante la implementación de la emergencia en discapacidad a nivel nacional”.



