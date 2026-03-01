A diferencia de Nación, Formosa implementa políticas que apuntan a fortalecer al pequeño productor paippero

Existe un acompañamiento integral a las familias productoras de la provincia por decisión del gobernador Gildo Insfrán

El intendente de El Colorado, Mario Brígnole, se refirió a la reunión que se realizó el jueves 19 en su localidad, donde estuvo presente la presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), la doctora Andrea Sarnari, junto con otros integrantes de esa entidad.

En principio, el jefe comunal destacó este encuentro, al señalar fue “la oportunidad de que los productores puedan opinar, incluso se escuchó a alguno de ellos hacer algún tipo de propuesta a las autoridades de esta entidad gremial, que es la FAA”.

Participaron también funcionarios provinciales, “como es el caso del ministro de la Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, junto a su equipo del área”, resaltó.

En ese espacio además de dialogar, el jefe comunal enfatizó que también se puso de relieve “las políticas públicas que se implementan desde el Gobierno de Formosa”, diferenciándolas de las nacionales que están haciendo que “la producción pierda competitividad y no pueda vender”.

Esto como consecuencia de las medidas adoptadas por la actual gestión del presidente Javier Milei, entre ellas, la apertura de la importación que afecta a las economías regionales.

Por eso, consideró que “en buena hora que la Federación Agraria Argentina, en este caso su presidenta, practique el federalismo a los fines de poder intercambiar opiniones entre todos”.

Por su parte, César Vallejos, un pequeño productor que formó parte de la reunión, expresó que “realmente es grande el acompañamiento al pequeño productor formoseño”, valorando, de esa manera, “el conjunto de políticas de Gobierno en el orden provincial y municipal que los contiene y asiste”.

Dedicado tanto a la ganadería como la agricultura en el marco del proceso de “diversificación” de la producción en la provincia, enfatizó que “estamos mejorando la calidad de pastura en los campos en un clima que es adverso”

Aunque “gracias a la asistencia que nos brinda el gobernador Insfrán”, remarcó que se abren “oportunidades para aquellos productores que quieren apuntar a desarrollarse”, para eso, una de las acciones que mencionó es la de “asesoramiento de profesionales y técnicos”, buscando apuntalar la actividad de las familias productoras.







