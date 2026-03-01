Dos historias de lucha y esperanza: Dieron de alta a bebés prematuros en el Hospital de la Madre y el Niño

Tras semanas de cuidados intensivos y acompañamiento a sus familias, una beba y un bebé que nacieron antes de término lograron evolucionar favorablemente y regresar a sus hogares.

Detrás de cada incubadora hay una historia y una familia que espera. Esta semana, en el Hospital de la Madre y el Niño de la ciudad de Formosa, dos bebés prematuros recibieron el alta médica luego de atravesar un proceso que demandó atención especializada y seguimiento constante.

Se trata de una beba nacida con 31 semanas de gestación y 1.575 gramos, y de un niño que llegó al mundo con apenas 26 semanas y 850 gramos, uno de los cuadros más delicados atendidos por el servicio de Neonatología.

La jefa del área, la pediatra neonatóloga Liliana Coronel, indicó que ambos fueron dados de alta el miércoles 18 de marzo, tras una evolución favorable lograda gracias al trabajo de un equipo interdisciplinario.

En el caso de la niña, permaneció internada 36 días, período en el que recibió tratamiento con surfactante para favorecer la maduración pulmonar. “Es una medicación muy costosa, pero podemos contar con ella gracias al acompañamiento del Gobierno provincial a través del Ministerio de Desarrollo Humano”, destacó.

Respecto al niño, señaló que estuvo internado durante dos meses y medio debido a su prematurez extrema. “Es realmente todo un guerrerito”, expresó, y explicó que recibió dos dosis de surfactante, evolucionando favorablemente hasta alcanzar los 2.100 gramos al momento del alta.

Ambos continuarán ahora con controles médicos en distintas especialidades, como parte del seguimiento que requieren estos nacimientos.

El servicio de Neonatología cuenta actualmente con 41 bebés internados y dispone de distintos niveles de atención. Además, quienes transitan la etapa final pueden ser derivados al Hospital Distrital N° 8 “Eva Perón”, donde también se brinda alojamiento a familias del interior.

Detrás de cada alta médica hubo también días de angustia, espera y alivio para las familias.

Clarisa Sánchez, madre de la beba, expresó: “Después de 36 días de internación, hoy está bien y en casa. Estoy súper feliz”. También valoró el acompañamiento recibido: “Nos informaban y contenían todo el tiempo”.

Contó además que atravesar la internación de su hija fue una experiencia difícil, pero que el acompañamiento del personal de salud fue fundamental para sobrellevar esos días. En ese sentido, destacó la dedicación y el cuidado con el que su beba fue atendida durante todo el proceso.

Por su parte, Anisa Gómez, madre del niño, señaló: “Mi bebé nació con 850 gramos y hoy ya tiene más de 2 kilos. Estoy muy agradecida con todo el equipo”.

Explicó que fueron semanas de mucha incertidumbre, pero que ver la evolución favorable de su hijo significó una enorme alegría para toda la familia. Asimismo, puso en valor el compromiso de los profesionales que lo acompañaron desde el primer momento.

Historias como estas reflejan el compromiso diario del sistema de salud público formoseño, donde cada vida es acompañada con profesionalismo, recursos y, sobre todo, una mirada profundamente humana.



