Donaron un importante equipo al Hospital de la Madre y el Niño

Paola Casco, presidenta de la Fundación Abriendo Surcos, informó que se llevó a cabo una nueva donación al Hospital de la Madre y el Niño en la jornada del viernes 20. En esta oportunidad, fue posible gracias a que dicha fundación se asoció con el Rotary Club Costanera de Formosa –Distrito 4845, y juntos entregaron un equipo muy importante.

Por ello, “nuevamente muy contentos de estar acompañando al Hospital de la Madre y el Niño”, expresó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), y, especialmente, también puso en relieve la alianza construida “con el Rotary Club Costanera de Formosa”.

“La verdad que se dio la oportunidad de que en conjunto podamos hacer esta donación”, por eso, reiteró que “estamos felices”. A su vez, hizo notar que “estamos muy orgullosos del sistema de salud que tiene la provincia de Formosa gracias a una gestión muy clara del gobernador Gildo Insfrán”.

Por tanto, “nosotros simplemente venimos a aportar” y sumar a su fortalecimiento a través de esta donación.

También desde el Rotary Club Costanera de Formosa destacaron esta alianza con la fundación, aunque marcando que “siempre estamos cerca del Hospital de la Madre y el Niño, devolviendo un poco de todo lo que recibimos de esta institución”.

“Es la primera donación que realizamos”, indicó Olga Gómez García, presidenta del Rotary Club Costanera de Formosa. “Así que le agradecemos públicamente a la licenciada Beatriz Lotto, quien nos contactó para hacer esta actividad juntos”, consignó a esta Agencia.

A su turno, el doctor Víctor Fernández, director del hospital, expresó su agradecimiento por esta donación, y precisó que “se trata de un equipo simulador para estudios de laparoscopia”, que utilizarán tanto médicos como residentes en la realización de sus pasantías y prácticas en el nosocomio.



