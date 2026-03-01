Detuvieron a un sujeto por agredir y amenazar de muerte a su pareja en Riacho He Hé

Personal de la Oficina de Género y Violencia Intrafamiliar brindó contención a la víctima

Integrantes de la Comisaría “Agente Daniel Juárez” de Riacho He Hé aprehendieron a un hombre que amenazó de muerte y agredió a su pareja.

También secuestraron una escopeta de aire comprimido con la estructura modificada para efectuar disparos con cartuchos calibre 22.

El hecho ocurrió este jueves último, alrededor de las 10:00 horas, cuando los uniformados fueron alertados por una mujer, de 56 años, que su hija fue golpeada por su pareja.

De inmediato los policías acudieron hasta la vivienda ubicada en el barrio Malvinas, socorrieron a la víctima, que estaba lesionada y detuvieron al agresor de 23 años, quien intentó resistirse a la intervención policial.

Después la mujer, de 22 años, relató que minutos antes el individuo la agredió y la amenazó de muerte con la escopeta.

Ante la situación, se solicitó la colaboración del personal de la Delegación Policía Científica Laguna Blanca, que documentó el escenario del caso, y se procedió al secuestro de la escopeta de aire comprimido.

El detenido y el secuestro fueron traslados hasta la dependencia policial, se inició una causa judicial y todo quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia.