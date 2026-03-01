Detuvieron a dos sujetos, recuperaron bienes y secuestraron una motocicleta con adulteraciones

• Los trabajos preventivos e investigativos son fundamentales

Personal de la brigada de investigaciones del Comando Patrulla Seguridad Urbana Clorinda recuperaron objetos sustraídos y detuvieron a dos sujetos: uno con pedido de captura y otro con adulteraciones en los grabados del motor de su motocicleta.

La primera intervención se registró alrededor de las 22:00 horas del miércoles último, cuando investigaban una causa de “Hurto con escalamiento”, lo que derivó en la identificación del presunto autor y el lugar donde se vendió lo sustraído.

Después fueron hasta la avenida 25 de Mayo y calle Clotilde de León, del barrio 25 de Mayo, donde un vecino hizo entrega de manera voluntaria de un ventilador que lo adquirió de buena fe.

La otra intervención se realizó en la tarde del jueves último, cuando realizaban tareas de campo por en el barrio Aca de la segunda ciudad.

Durante ese trabajo, identificaron a un sujeto de 33 años que registraba un pedido de captura en una causa judicial por el delito de “Daño”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, con asiento en Clorinda.

El tercer procedimiento se produjo también en la tarde de ese día, cuando realizaban recorridas preventivas e investigativas en la Ruta Nacional N° 86.

En medio del patrullaje, a la altura de la avenida Fray Luis Piamonte, donde detuvieron la marcha de una motocicleta.

Allí procedieron a la identificación del conductor, un hombre mayor de edad, verificaron su motocicleta Zanella ZB y detectaron que tenía los números del motor suprimidos y los del chasis no visibles.

Además, el sujeto no tenía las documentaciones de la moto ni las requeridas para la circulación vehicular, por lo que se realizaron las actuaciones procesales con personal de la Delegación de Policía Científica.

Los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, mientras que a los imputados se los notificó de su situación legal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.







