Clorinda: Apresaron a tres personas con pedido de captura

• Los trabajos preventivos y de investigación se mantienen en forma ininterrumpida

Personal de la Brigada de Investigaciones del Comando Radioeléctrico Operativo Clorinda llevó a cabo una serie de procedimientos que tuvo como resultado la detención de tres personas con pedido de captura y el recupero de una hamburguesera.

La primera intervención se realizó en la tarde del martes último, en el marco de un trabajo de investigación en el barrio Porteño Sur, que culminó con la aprehensión de un hombre de 22 años en la avenida Belgrano y “tercera cortada”, con pedido de captura por delitos de daños en contexto de violencia de género.

El otro procedimiento se realizó horas más tarde, cuando se desplegaban por diferentes barrios e interceptaron a un sujeto que trasladaba una hamburguesera por la calle Azcuénaga, entre la calle Ecuador y Colombia.

Al notar la presencia policial, el individuo se dio a la fuga y dejó abandonado el elemento de trabajo, que interesa en una causa judicial por hurto.

Luego, en la mañana del miércoles último, identificaron a una mujer de 26 años en la calle Mendoza y barrera del barrio Libertad, que según la base de datos de los antecedentes judiciales registraba un pedido de captura activo por delito de "Resistencia contra la autoridad".

Por último, cerca del mediodía de ese mismo mediodía, demoraron a un sujeto de 26 años que está imputado en una causa judicial por robo.

El objeto recuperado fue trasladado hasta la dependencia policial, mientras que a los detenidos se los notificó de su situación legal y quedaron a disposición de la Justicia provincial. (Con foto)





PREVENCIÓN

Ingeniero Juárez. La Policía de Formosa fortalece la seguridad en zonas rurales





• Se intensifican los operativos y el diálogo vecinal para combatir el abigeato





Efectivos de la Sección Policía Montada de Ingeniero Juárez realizaron un despliegue en la Ruta Provincial N° 9, que incluyó los establecimientos ubicados a unos 40 kilómetros de la zona urbana, donde se mantuvo conversaciones con los ganaderos y productores de la localidad, en el marco de la experiencia de Policía de Proximidad.

Este miércoles último, los policías concretaron un encuentro con los vecinos de la comunidad y se les comentó el trabajo que realizan los uniformados en relación al patrullaje preventivo y controles en rutas, para combatir delitos como el abigeato, la caza furtiva, proteger la propiedad y el patrimonio ganadero.

Además, se generó un espacio de diálogo con productores para conocer sus inquietudes y necesidades.

Los ganaderos agradecieron la presencia policial y la continuidad de estos operativos; instancia en la que destacaron que la presencia constante de la fuerza policial no solo genera una mayor sensación de seguridad, sino que actúa como una herramienta efectiva para el resguardo de sus animales y el sustento de sus familias.

La Policía de Formosa reafirma su compromiso con la seguridad pública y la construcción colectiva.







